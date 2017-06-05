أقيمت مراسم الذكري السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رحمه الله) في مدينة كراجي بباكستان بحضور علماء الدين السنة و الشيعة والمفكرين والإعلاميين وعشاق الثورة الإسلامية والإيرانيين المقيمين في كراجي.

وخلال المراسم التي أقيمت اليوم السبت برعاية القنصيلة الإيرانية في كراجي اعتبر العلماء والشخصيات المشاركة إن شخصية الإمام الخميني (رحمه الله) هي الشخصية الأكثر خلوداً في العالم الإسلامي المعاصر مشيدين بالأفكار والرؤي التي كانت يحملها هذا الرجل الكبير.

وفي كلمة له قال القنصل العام الإيراني في كراجي أحمد محمد إن الإمام الخميني يمثل أهم الشخصيات عبر التاريخ الإنساني بعد الأنبياء والأئمة الأطهار عليهم السلام وقال إن الإمام الخميني تمكن من خلال الأفكار الدينية السامية والجهود الصادقة التي بذلها أن يحدث تحولا كبيراً في التاريخ مشيراً إلي أنه كان مصدراً للكثير من التغيرات الكبري التي شهدتها إيران والعالم أجمع.

وقال: إن الإمام الخميني كان يعتبر القضية الفلسطينية القضية الأولي والأهم في العالم الإسلامي ودعا المسلمين في شتي أنحاء العالم إلي إطلاق صرخة تحرير القدس في يوم القدس والذي يصادف الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك.





