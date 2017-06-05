اكد رئيس 'الائتلاف الوطني' في العراق 'السيد عمار الحكيم' ان الامام الخميني (رضوان الله تعالي عليه) كان يحمل هواجس العالم الاسلامي والانسانية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة للسيد الحكيم خلال المراسم التي نظمتها 'مؤسسة الجهاد والبناء' في بغداد احياءاً للذكري السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض)؛ شارك فيها جمع من كبار الشخصيات الدينية والسياسية والدينية والعسكرية ومنتسبي الحشد الشعبي الي جانب ممثلين عن دول اجنبية، فضلا عن حشود نسائية ورجالية من ابناء الشعب العراقي.

واضاف الحكيم في هذه المراسم التي حضرها السفير الايراني لدي العراق 'ايرج مسجدي' ايضا، قائلا ان هواجس الامام الخميني (رض) لم تقتصر علي ايران فحسب وانما شملت العالم الاسلامي والبشرية بأسرها.

واشاد رئيس الائتلاف الوطني العراقي، بالمواقف المساندة للجمهورية الاسلامية الايرانية في عهد الكفاح ضد نظام صدام البائد وايضا بعد زواله في العام 2003 وخاصة عقب هجوم داعش خلال العام 2014 .

واردف قائلا، ان ايران وخلافا لباقي الدول فتحت مخازن اسلحتها واوفدت المستشارين العسكريين الي العراق.

في سياق متصل، قال رئيس تجمع الاكراد الفيلية في العراق 'حجة الاسلام محمد سعيد نعماني' وفي كلمة له خلال المراسم اليوم، ان الامام الراحل (رض) اولي اهمية خاصة للقدس والقضية الفلسطينية ومن هذا المنطلق اختار الجمعة الاخيرة من شهر رمضان في كل عام لتكون يوما عالميا للقدس.

الي ذلك، قال العضو في المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية في بغداد 'محمد اليمني'، وفي كلمة له ايضا خلال مراسم احياء الذكري السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، قال ان الاذهان تتذكر القضية الفلسطينية عندما تذكر اسم الامام الراحل.

واشار اليمني الي اصطفاف بعض الدول العربية وخاصة السعودية الي جانب الحلف 'الصهيو – امريكي'؛ قائلا بسخرية 'عندما ادي الحكام السعوديون رقصة السيوف مع الرئيس الامريكي في الرياض، تصورنا بأن القدس تحررت!'.

واعرب المسؤول في حركة انصار الله اليمنية عن اسفه لان النظام السعودي تحول اليوم الي نظام صهيوني في المنطقة.

من جانبه، قال رجل الدين السني البارز في العراق، الناطق باسم 'مجلس علماء الرباط المحمدي' في محافظة الانبار العراقية 'الشيخ كامل الفهداوي'، قال ان الاستكبار العالمي بما يشمل امريكا و'اسرائيل' والدول التي تنحدر الي هذه المجموعة اصطفت جميعا في خندق واحد امام البلدان المستقلة والمناوئة للمؤامرات والمخططات الرامية الي تجزئة بلدان (المنطقة).

واشاد الشيخ الفهداوي بمواقف الامام الخيميني (رض) الشجاعة في مواجهة المخططات الامريكية والصهيونية منذ اليوم الاول من تاريخه النضالي؛ معربا عن اسفه لانحياز بعض الدول العربية الي امريكا والكيان الصهيوني وتغافلها بشكل تام للقضية الفلسطينية؛ وقال ان هذه الدول جندت قواها لتدمير دول العالم الاسلامي بدل اتباع نهج النبي الاكرم محمد (صلي الله عليه واله وسلم) وتعزيز الاواصر مع دول الجوار.

كما أقامت القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء المقدسة ، مجلسا تأبينيا في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الامام الخميني قدس سره الشريف.

وحضر المجلس كل من محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي وعدد من اعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية الى جانب مجموعة من قادة الحشد الشعبي وممثلين عن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وشخصيات دينية وثقافية وشيوخ عشائر ووجهاء من اهالي المدينة.





























