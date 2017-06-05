  • الإثنين ١٠ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195012 تاريخ النشر: حزيران 04, 2017 الوقت: 23:38 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في هولندا والنرويج

إقامة مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في هولندا والنرويج

أقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) في هولندا والنرويج.

أقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) في هولندا والنرويج.
ففي هولندا، وتزامنا مع حلول الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران، الإمام الخميني (رض)، أقيمت مساء أمس في مدينة لاهاي مراسم لإحياء ذكراه برعاية سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هولندا.
وشاركت في هذه المراسم التي أقيمت في دار الايرانيين بمدينة لاهاي، مختلف الشرائح من المواطنين الايرانيين وسائر انصار ومحبي الإمام الراحل المقيمين في هولندا بمن فيهم ابناء الجاليات العراقية والافغانية والتركية والباكستانية و...
وحضر المراسم؛ جهانغيري سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي، ومندوبون عن المؤسسات الحكومية المقيمون في هولندا، ورؤساء المراكز الثقافية والمذهبية الناشطة في مختلف نقاط هولندا، وبعض الشخصيات العلمي والجامعية.
وبدأت هذه المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها بث أفلام قصيرة عن حياة الامام الخميني (رض) ورحيله. وبعد ذلك ألقى حجة الاسلام المسلمين بديعي كلمة امام الحاضرين تناول فيها مختلف ابعاد وجوانب شخصية الإمام الخميني (رض) الراحل، بما فيها اشار الى زهده وإخلاصه وبعض النقاط التاريخية بهذا الخصوص، والتي لاقت اهتماما كبيرا من المشاركين في المراسم.
وفي العاصمة النرويجية اوسلو، أقام المسلمون المحبون للإمام الخميني (رض) مراسم الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيله، في مسجد التوحيد بمدينة اوسلو، شارك فيها مختلف شرائح المسلمين المقيمين في النرويج.
وفي هذا المراسم، تم بث مقطع فيديو عن آخر ايام حياة الامام الخميني الراحل (رض)، كما أحيا المحاضرون ذكرى الإمام الراحل وتطرقوا الى افكاره وميزاته الشخصية والسياسية والعرفانية، وأشادوا بدوره الفريد في إحياء الاسلام المحمدي الأصيل.
كما ألقيت قصائد شعرية باللغات الفارسية والعربية والاوردية من قبل عدد من الضيوف في رثاء الإمام الخميني الراحل (رض).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0692 sec