أقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) في هولندا والنرويج.

ففي هولندا، وتزامنا مع حلول الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران، الإمام الخميني (رض)، أقيمت مساء أمس في مدينة لاهاي مراسم لإحياء ذكراه برعاية سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هولندا.

وشاركت في هذه المراسم التي أقيمت في دار الايرانيين بمدينة لاهاي، مختلف الشرائح من المواطنين الايرانيين وسائر انصار ومحبي الإمام الراحل المقيمين في هولندا بمن فيهم ابناء الجاليات العراقية والافغانية والتركية والباكستانية و...

وحضر المراسم؛ جهانغيري سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي، ومندوبون عن المؤسسات الحكومية المقيمون في هولندا، ورؤساء المراكز الثقافية والمذهبية الناشطة في مختلف نقاط هولندا، وبعض الشخصيات العلمي والجامعية.

وبدأت هذه المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها بث أفلام قصيرة عن حياة الامام الخميني (رض) ورحيله. وبعد ذلك ألقى حجة الاسلام المسلمين بديعي كلمة امام الحاضرين تناول فيها مختلف ابعاد وجوانب شخصية الإمام الخميني (رض) الراحل، بما فيها اشار الى زهده وإخلاصه وبعض النقاط التاريخية بهذا الخصوص، والتي لاقت اهتماما كبيرا من المشاركين في المراسم.

وفي العاصمة النرويجية اوسلو، أقام المسلمون المحبون للإمام الخميني (رض) مراسم الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيله، في مسجد التوحيد بمدينة اوسلو، شارك فيها مختلف شرائح المسلمين المقيمين في النرويج.

وفي هذا المراسم، تم بث مقطع فيديو عن آخر ايام حياة الامام الخميني الراحل (رض)، كما أحيا المحاضرون ذكرى الإمام الراحل وتطرقوا الى افكاره وميزاته الشخصية والسياسية والعرفانية، وأشادوا بدوره الفريد في إحياء الاسلام المحمدي الأصيل.

كما ألقيت قصائد شعرية باللغات الفارسية والعربية والاوردية من قبل عدد من الضيوف في رثاء الإمام الخميني الراحل (رض).



