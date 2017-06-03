اعتبر وزير الثقافة السابق في لبنان غابي ليون ان الامام الخميني (قدس سره) هو رجل عظيم ومن القادة الكبار لانه استطاع ان يكسب ثقة وحب وتقدير الشعب الايراني الذي التف حوله ومشي معه في ثورته في مواجهة نظام الشاه البائد.

وخلال حديثه لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء (ارنا) اكد علي صداقة لبنان للجمهورية الاسلامية في ايران ولشعبها الحي والنشيط والذي ينبض بالحياة والحيوية.

وردا عي سؤال قال: صحيح ان في البلد انقسام سياسي حول دول الاقليم لكنني ومن موقعي في التيار الوطني الحر انظر كما ينظر الكثير من ابناء الشعب اللبناني الي الجمهورية الاسلامية في ايران نظرة احترام وتقدير لكل ما حققته من رفاهية وديموقراطية وحرية لشعبها ولما تقدمه لبلدي لبنان حيث يلزم، ولما تقدمه علي وجه الخصوص لمقاومته الباسلة من دعم تحتاجه لمواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري.

القيادي في التيار الوطني الحر الذي كان وزيرا للثقافة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نوه بالشعب الايراني المثقف، والواعي لما يدور في هذا العالم والذي احب قائده الامام الخميني (قدس سره) واعطي رايه في كل الاستفتاءات والانتخابات التي حصلت في ايران خلال السنوات الماضية من عمر ثورته كما اعطي رايه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بشكل مميز والتي فاز فيها الشيخ حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية.

واردف عضو الهيئة التاسيسة للتيار في زحلة يقول علي الجميع ان يسلم بخيارهذا الشعب الذي نعتبره(مشرقي وقريب منا) ونحن نؤيد كل مظاهر الحرية والديموقراطية وتداول السلطة والانتخابات التي تؤمن الرفاهية للشعوب وتؤمن الامن والاستقرار والطمانينة كما هي حال الجمهورية الاسلامية في ايران رافضا اعطاء رايه في حكام الدول العربية التي لا يوجد فيها انتخابات ولا رفاهية ولا طمانينة تاركا لشعوبها ان تقرر مصير حكامها وانظمتها.

وردا علي سؤال ابدي الوزيرغابي ليون اعجابه بالجمهورية الاسلامية في ايران وبانجازاتها التي شاهد القليل منها اثناء زيارته، وقال : بوحدة ابناء الشعب الايراني وقوته حفظت ايران واستمرت في مسيرتها الدفاعية والانمائية والتكنولوجية.

القيادي في التيار الوطني الحر وزيرالثقافة السابق غابي ليون رفض القرار السعودي الذي صنف حزب الله بالمنظمة الارهابية، وقال انه قرار خاطيء بحق المقاومين والمجاهدين والشهداء والجرحي الذين يذلوا كل التضحيات الغالية دفاعا عن وطننا لبنان، وومن يقف خلف هذا القرار الظالم بحق حزب الله وبحق احد المسؤولين فيه (السيد هاشم صفي الدين)، يقول ان حزب الله موجود في الحكومة والمجلس النيابي وفي كل مؤسسات الدولة اللبنانية وانه مكون من مكونات البلد وعنده قواعد شعبية ونحن لا نري فيه الا حزب مقاوم للعدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري.

وختم يقول كما ردعنا كل الاعتداءات الارهابية الاسرائيلية والتكفيرية سنردع الاعتداءات اذا تكررت علي بلدنا لبنان بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة.



