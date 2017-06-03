قال الأمین العام لحركة التوحید الإسلامی الشیخ بلال شعبان ان دعوة الامام الخمینی (قدس سره) لم تكن تقتصر علي فقه الطهارة الحسیة المجردة الذی یدرسه العلماء دون سواه من الطهارات جیلا بعد جیل، بل نظَّر لفقه جدید یدعو للطهارة السیاسیة المحلیة والدولیة.

اعتبرسماحته فی حدیث خاص مع مراسل 'ارنا' ان طهارة الامام السیاسیة لا تكون إلا بتنویر ثم تثویر الناس للتخلص من كل أشكال الظلم التی تحكم وتتحكم بالبلاد والعباد وهذا كان منهجه فی حوزات قم ثم فی النجف وكربلاء التی نفی الیها ومن بعدها الي فرنسا موضحا ان ما رایناه فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی حیاته كان تجسیدا لمنهجه المتواصل الیوم بقیادة القائد الخامنئی حفظه الله.

وردا علي سؤال قال الشیخ بلال شعبان ان الامام الخمینی الراحل استطاع أن یصل إلي قلوب الناس وعقولهم الذین فهموا حقیقة الدین الاسلامی الحقیقی فانتفضوا جمیعا ضد الظلم واقتلعوا وكلاء أمریكا فی إیران وأقاموا دولة للانسان.

واردف سماحته یقول ان الامام الخمینی الذی اسقط نظام شاه ایران الذی كان وكیلا وشرطیا لامریكا فی الخلیج (الفارسی) والمنطقة حول بلده الي ثورة موحیة لكل شعوبنا بامكانیة التحرر من وكلاء واجراء الغرب فی بلادنا ، لذلك تعرض الامام وثورته الي حملة شعواء تشیطن صورتها وتمذهب حركتها حتي لا تتحول الي نموذج یحتزي.

وردا علي سؤال قال رئیس الحركة الشیخ شعبان حَسْبُ الامام الراحل الیوم أن ثورته أرست دعایم الدولة التی یتم تداول السلطة فیها بشكل ضمن استمراریتها ونموها وتطورها رغم الحرب المشنونة علیها الحصار المطبق الذی یحاول خنقها منذ عقود.

وختم الشیخ بلال سعید شعبان یقول لقد تبدلت الأیام فلم یعد العصر عصرا أمریكیا إنما هو عصر الشعوب المقاومة من لبنان الي فلسطین وسائر بلادنا التی توشك ان تتحرر لتحرر فلسطین كل فلسطین ویتحقق وعد الامام الراحل 'الیوم إیران وغدا فلسطین الحبیبة.



