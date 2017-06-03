احيت الملحقية الثقافية الايرانية في العاصمة الاذربيجانية باكو، ذكرى مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض).

وحضر المراسم سفير ايران لدي باكو جواد جهانغيرزاده و ممثل الولي الفقيه حجة الاسلام علي اكبر اجاق نجاد و عدد من مسؤولي السفارة الايرانية والايرانيين المقيمين في باكو الي جانب عدد من الطلبة الايرانيين.

والقي اجاق نجاد كلمة في المراسم اشار فيها الي نهج الامام الخميني (رض) و اضاف هناك الكثير من الكتب تم تأليفها عن حياة الامام الخميني (رض) و انشطته باعتباره احد الشخصيات البارزة في العالم.

من جانبه اشار الملحق الثقافي الايراني إلي الدور القيادي للامام الخميني (رض) وسماته الشخصية والاخلاقية مؤكدا علي ماقام به من اجل احياء الاسلام الحقيقي.



