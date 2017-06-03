قال مساعد رئيس مؤسسة تعبئة المستضعفين في ايران (بسيج) العميد علي فضلي ان القوات الامنية والاستخبارية تتمتع بجهوزية واستعداد كاملين لاستتباب امن الزائرين خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض).

وقال فضلي، في تصريح ادلى به اثناء اجتماع قادة ومسؤولي اللجنة المركزية لاقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) يوم السبت، ان جميع الخطوات والتمهيدات اللازمة على صعيد اقامة المراسم قد تم تنفيذها بصورة جيدة للغاية.

واضاف، ان الزائرين الكرام سواء القادمين من محافظة طهران او المحافظات الاخرى ستقدم لهم افضل الخدمات لانهم سيحلون ضيوفا في ضريح الامام الخميني (رض) اثناء ادائهم لفريضة الصيام.

وتابع: ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي سيلقي كلمة بالمناسبة وان المراسم سيتم تغطيتها من قبل وسائل الاعلام ووكالات الانباء لاسيما وكالة انباء التعبئة والتي تستحق التقدير.



