عزّت الطائفة الآشورية في ايران بالذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الامام الخميني (رض) على لسان النائب عن الطائفة في مجلس الشورى الاسلامي يوناتن بت‌كليا.

وفي برقية وجهها النائب يوناتن بت‌كليا لقائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي يوم السبت ورد فيها ان الطائفة الاشورية في ايران تشاطر مرة اخرى الشعب وجميع الطوائف في البلاد بالحزن بذكرى رحيل الامام الخميني (رض) حيث ان الحزن ألبس ثوب الحداد جميع ارجاء البلاد.

واعرب عن مواساة الطائفة الآشورية في ايران لقائد الثورة واسرة الامام الراحل (رض) ورئيس الجمهورية وجميع ابناء الشعب الايراني بهذه المناسبة.

واكد مواصلة الآشوريين الايرانيين حضورهم في جميع ساحات الثورة بكل فخر وصلابة كما كانوا سابقا.