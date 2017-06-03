أصدر الجيش الايراني، اليوم السبت، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) وانتفاضة 5 حزيران/يونيو 1963، أكد فيه ان الامام الخميني (رض) واجه القوى الاستكبارية للدفاع عن المستضعفين والشعوب المضطهدة.

وجاء في البيان: ان الرابع والخامس من حزيران/يونيو في تاريخ ايران، يعيد الى الاذهان اسم وشخصية القائد العظيم للثورة الاسلامية الامام الخميني (رض). صاحب الشخصية الفذة الذي وقف بوجه القوى الاستكبارية والمتغطرسة للدفاع عن المستضعفين والشعوب المضطهدة.

وأضاف البيان: ان الامام الخميني (رض) أدى دورا فريدا في تقديم نموذج عصري في إدارة المجتمعات الانسانية وضمان السعادة الدنيوية والأخروية، واليوم فإن شموخ وعزة الشعب الايراني في مختلف ميادين الصراع مع اعداء الثورة الاسلامية، هي ثمرة ولاية ولاية الفقيه وسيادة الشعب الدينية، والتي أرسى صرحها الامام الراحل من خلال إبداعه الفكري الواعي بالتوفيق بين أسس الدين الاسلامي المحمدي الاصيل وتعاليمه وبين الظروف المعاصرة، وقدم فهما جديدا عن الظروف التاريخية امام سائر الشعوب والمجتمعات.

وحيا جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى السنوية لانتفاضة 5 حزيران/يونيو 1963 (انتفاضة 15 خرداد) التي كانت مقدمة لنهضة الصحوة الاسلامية لدى الشعب الايراني، ومجسدة لعمق الاواصر المعنوية بين الشعب الايراني والمبادئ الالهية، وكانت استعراضا لتضحيات الشعب من اجل الحفاظ على الاسلام والقضاء على سلطة الطواغيت. ورأى ان ريادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لجبهة الاسلام الحقيقي هي من نعمات ونتائج وجود الامام الخميني (رض) في تاريخ ايران الاسلامية، وان استمرار هذه الحركة الالهية الكبرى رهن بالدفاع عن ولاية الفقيه المطلقة والتمسك بالخلف الحق للإمام الراحل، سماحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، وان الجيش يؤمن ان الامام الخميني (رض) هو حقيقة خالدة، والآن إذ تمضي 38 عاما على رحيل الرجل العظيم المفجر للثورة الاسلامية، فإن درب هذا الإمام ونهجه سيبقى أسوة ومثالا وسيكون نبراسا للسائرين على دربه.

ودعا جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جميع افراد الشعب الايراني للمشاركة الواسعة الحماسية في مراسم احياء الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض) قائد الثورة العظيم، وأكد ان منتسبي الجيش وأسرهم سيشاركون في هذه المراسم جنبا الى جنبا جميع شرائح الشعب، مجددا الميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض) الراحل، ومعلنا الاستعداد لتلبية توجيهات سماحة قائد الثورة المعظم آية الله العظمى الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، لمواصلة درب مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أبد التاريخ.





