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رقم الخبر: 195001 تاريخ النشر: حزيران 03, 2017 الوقت: 16:25 الاقسام: محليات  
إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) في مرقده بكلمة قائد الثورة الإسلامية

إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) في مرقده بكلمة قائد الثورة الإسلامية

ستقام مراسم احياء الذكرى الثامنة و العشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) ستقام يوم غد الاحد بكلمة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي.

ستقام مراسم احياء الذكرى الثامنة و العشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) ستقام يوم غد الاحد بكلمة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي.
وفي بيان أصدرته لجنة احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) ، أعلنت ان مراسم احياء الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران ستقام يوم غد في المرقد الطاهر والباحات المجاورة لمرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية .
و تقام مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) قبل صلاة المغرب والعشاء (من يوم الأحد 4 حزيران) بكلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية في مرقد الإمام الراحل (رض)؛ وبمشاركة حشود الشعب الإيراني والشخصيات السياسية والدينية والعسكرية والحكومية إلي جانب سفراء الدول الإسلامية.

 

 
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