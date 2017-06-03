بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا، مع وزيرة التجارة للاتحاد الاوراسي فيرونيكا نيكيشينا، الابعاد المختلفة لاتفاقية التعاون المقرر ان تبرم بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد الخميس علي هامش منتدي سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال واعظي ان تقدم المفاوضات المتعلقة بابرام عقد التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي كان مرضيا.

واكد اهمية الدفع بعجلة المفاوضات في سريعا في هذا المجال واضاف، انه علي الطرفين ابداء المزيد من المرونة للوصول الي النتيجة اللازمة ونحن بدورنا مستعدون لذلك.

وتابع واعظي، ان ايران بدات بـ 200 سلعة وبامكاننا زيادة العدد، وبناء علي الاتفاق فمن المقرر بعد التوقيع ان تكون الرسوم التفضيلية قائمة لفترة 3 اعوام ومن ثم نتحرك نحو التجارة الحرة.

من جانبها قالت وزيرة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، خلال اللقاء ان قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي يعربون عن ارتياحهم لتقدم المفاوضات مع ايران واكددوا علي ان تستمر المفاوضات، آملين بان يتم في الاجتماع القادم لرؤساء الجمهورية طرح النص النهائي لدراسته.

واكدت نيكيشينا، الاستعداد لانهاء المفاوضات حتي نهاية الصيف واضافت، ان الاتفاقية تشمل 3 اجزاء هي النص والبندين المتعلقين بالسلع الصناعية والمحاصيل الزراعية، حيث حققت المفاوضات التقدم بنسبة 99 بالمائة في الجزء الثاني فيما هنالك حاجة لتوضيح بعض النقاط في النص.

وبشان القضايا المتعلقة بالجانب الزراعي قالت ان هنالك مقترحات جديدة في هذا المجال من ضمنها اجراء رسوم تفضيلية لبعض المحاصيل الزراعية الايرانية.

يذكر ان الاتحاد الاوراسي يضم دول روسيا وارمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزيا، والتي يبلغ اجمالي انتاجها الداخلي 2.2 تريليون دولار وانتاجها الصناعي 1.3 تريليون دولار وحجم تجارتها الخارجية مع الدول خارج الاتحاد 877 مليار دولار اي 3.7 بالمائة من الصادرات و 2.3 بالمائة من واردات العالم كله.



