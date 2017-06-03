تجمع حشد من طلبة الجامعات مساء الخميس امام السفارة الافغانية في العاصمة الايرانية طهران للاعراب عن تضامنهم ومواساتهم لذوي ضحايا تفجير كابل معلنين ادانتهم للتفجير الارهابي .

الى ذلك تجمع حشد من ابناء مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران) مساء الخميس ، امام القنصلية الافغانية وبادروا الى اشعال الشموع تعاطفا مع ذوي ضحايا تفجير كابل الارهابي.

ابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابلابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابلابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابل

وقال القنصل الافغاني سيدنور الله راغي في مشهد خلال هذه المراسم ان مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى .

واضاف ان اشقائنا في ايران برهنوا اليوم ومن منطلق انساني واسلامي انهم يقفون الى جانب افغانستان حكومة وشعبا.

ابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابلابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابلابراز همدردي مردم مشهد با مردم افغانستان براي حادثه انفجار تروريستي در كابل

وتابع ان الشعب الايراني وقف على مر التاريخ الى جانب الشعب الافغاني وقد كانت ايران بعد الحادث اول من ابرق متضامنا مع افغانستان .

واعتبر القنصل الافغاني هذا التجمع بانه يكشف عن تضامن وتعاطف الشعب الايراني المسلم مع الشعب الافغاني في آلامه وقال نامل في ان تواصل ايران كما في السابق وقوفها الى جانب الشعب الافغاني وان تسعى لضمان امن افغانستان.

