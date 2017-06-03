قدمت محافظة كرمانشاه (غرب ايران) شهيدها الرابع عشر للدفاع عن المراقد المقدسة لأهل البيت عليهم السلام.

وأفادت وكالة انباء فارس، ان الحاج فريدون احمدي نال درجة الشهادة بعد فترة طويلة من وقوعه أسيرا بيد الارهابيين التكفيريين، وقدم روحه في الدفاع عن الحرمات والمقدسات ومراقد أهل البيت عليهم السلام.

الجدير بالذكر، ان الجثمان الطاهر للشهيد فريدون احمدي سيصل يوم غد السبت الى أرض الوطن، ليتم تشييعه على أكف عشاق أهل البيت عليهم السلام.

وكان الشهيد أحمدي قد تعرض للأسر على يد الارهابيين التكفيريين، قبل عامين خلال دخول بسيارة اسعاف الى بلدة خان طومان لتقديم العلاج الى الجرحى أثناء مشاركته في عمليات تطهير البلدة الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة حلب (شمال سوريا).

وكان الارهابيون قد نصبوا كمينا قرب سيارة الاسعاف التي كان يستقلها الشهيد احمدي، حيث وقع في أسرهم، وبعد تحمله فترة عامين من الاسر والمعاناة والتعذيب، استشهد أخيرا على يد الارهابيين التكفيريين.



