اشاد رئيس مكتب قائد الثورة الشيخ محمد محمدي كلبايكاني بالديمقراطية في ايران معتبرا انها تمتلك اكثر الانظمة ديمقراطية في العالم وبالتأكيد ان مثل هذه الانتخابات وابداء الآراء ليس لها مثيل في بلدان الجوار.

وقال الشيخ محمدي كلبايكاني في تصريح ادلى به في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة اذربايجان الشرقية/ شمال غرب/، ان دور قائد الثورة لامثيل له في اقامة انتخابات ملحمية والذي أقر به الاصدقاء والاعداء اللدودين ايضا حيث ان الشعب يلبي توجيهاته ويبدي الطاعة للنظام رغم مرور 38 عاما على انتصار الثورة.

واضاف، ان قائد الثورة صرح بان الشعب هو الذي انتصر في الانتخابات، موضحا ان النظام هو الاكثر ديمقراطية مقارنة بالانظمة الاخرى.

وتابع: ان مثل هذه الانتخابات وتبادل الآراء لانظير لها في بلدان الجوار ويلاحظ ان المرأة في السعودية لاتمتلك حق قيادة السيارة ونصف الشعب هناك لايعرفون القراءة والكتابة.

وادان عدوان النظام السعودي على اليمن، موضحا ان الشعب المضطهد في هذا البلد يتعرض للقصف ليلا ونهارا منذ سنوات فيما يطلق الملك السعودي على نفسه خادم الحرمين الا انه ينبغي ان يقال ان الحرمين الشريفين يقبعان في اسره.



