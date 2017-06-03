وأشار خطيب صلاة جمعة طهران لهذا الأسبوع كان آية الله امامي كاشاني إلى اقتراب ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية واعتبر أن الامام الخميني هو من رفع شعار الاسلام المحمدي الأصيل.

آية الله امامي كاشاني بارك ايضا التواجد الملحمي للشعب الايراني في الانتخابات الأخيرة والذي لبى نداء قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، كما ولفت ان الانتهاكات والجرائم والظلم الّذي يطبع تصرفات أمريكا والصهيونية هو ليس ما يعبر عن ارادة شعوب العالم وقال:"الطبقة الحاكمة بالظلم هي فئة قليلة تواجه شعوب العالم".

ودعا امام جمعة طهران المسلمين الى الوحدة والاقتراب من القرآن الّذي ينص على أنه يجب أن يكون المسلم الى جانب أخيه المسلم وأضاف:"يجب على الشعوب أن تقف في وجه الظلم". واستهزأ آية الله كاشاني من كلام الرئيس الأمريكي الّذي قال فور عودته لبلاده أنه أعاد مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط وقال:"أهو مال أمريكي؟ لقد قمت بالاغارة على مال الشعوب ونهبها في حين أن الحاكم السعودي هو مجرد عبد لديك".

كما وطالب آية الله كاشاني بيقظة الأمة الاسلامية والحكومات الاسلامية من أن هؤلاء يسعون إلى فناءهم عبر اشعال الفتن في سوريا، فلسطين، اليمن، أفغانستان والعراق وقال:"لقد أشعلت أمريكا نار الأزمات في المنطقة بينما يعمد الحكام السعوديين الى تغذيتها بالحطب اللازم. على العالم الاسلام الانتباه واليقظة، هؤلاء الحكام الظالمين يجب أن يكفوا عن مجاراة أمريكا وأن لا يسمحوا بإراقة ماء وجوههم أكثر فأكثر".

واعتبر أن داعش هو صنيعة أمريكية يغذيها المال السعودي وأضاف:"الهراء الأمريكي باتهامنا بدعم الإرهاب ليس الا تخرصات نسمعها على مدار 40 عاما ".



