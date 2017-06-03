إعتبر حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية و الأفريقية، إن علي السعودية أن تثبت أنها محاربة للارهاب لأنها كانت المنبع الأيديولوجي للجماعات الإرهابية علي مدي العقود الماضية.

وأضاف أن التاريخ يؤكد أن السعودية لن تخرج من الحرب اليمنية منتصرة تماماً، “كما فشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق الانتصار في أفغانستان”.

واكد أنصاري في مقابلة مع صحيفة “تهران تايمز″ أن الرياض ومنذ إنشائها، “تعتمد علي الولايات المتحدة كقوة غربية”، وأن “سعيها لإقامة تحالف مع إسرائيل هو لإحياء وإبقاء علاقتها التاريخية مع الغرب”، علماً أن السعودية وعلي مدي 15 عاماً الماضية، “فشلت في التكيف مع التغيرات التي تحدث في محيطها”.

وراي انصاري أن هناك دلائل علي أن “السعودية تتغير”، وذلك بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلي العراق، وقبول الرياض بالمشهد السياسي الجديد في لبنان، إضافة إلي اتفاق “أوبيك” لتجميد النفط.

أنصاري قال إنه “ليس أمام السعودية أي خيار سوي قبول إيران كما هي في المنطقة”، مضيفاً أنه كلما استعجلت الرياض في التعاون مع إيران “كان ذلك أفضل”.

وعزا المسؤول الإيراني قيام تنظيم “الدولة الاسلامية” إلي “ثمرة أيديولوجيا التكفير لتنظيم القاعدة وحزب البعث الراديكالي العنيف في العراق”.

وحول الأزمة السورية أكد أنصاري أنه ستكون لها نهاية رغم كل التعقيدات، وأن هذا سيحصل “عندما تصل الأطراف الفاعلة، وليس بالضرورة جميعهم، إلي اتفاق بشأن معظم القضايا، ولهذا نعلق أهمية علي محادثات أستانا”.

وفي هذا السياق قال المسؤول الإيراني إنه “قد تكون أحد السيناريوهات المطروحة بالنسبة لتركيا تكرار تجربتها القبرصية في مدينة الباب السورية، لكن السؤال هل يمكن أن تنجح؟ لأن الظروف والأوضاع والجغرافيا مختلفة”.



