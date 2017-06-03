أبرمت ايران والعراق اتفاقية تنفيذية تقضي بتشجير اراض وايجاد مركز تدريبي وبحثي يعنى بالتعامل مع ظاهرة الغبار والاتربة بين البلدين.

ووقعت الاتفاقية في طهران وبحضور وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية جاسم عبدالعزيز حمادي ورئيسة منظمة البيئة الايرانية معصومة ابتكار يوم الخميس.

وأوضح محمد مجابي مساعد التنمية الادارية والشؤون القانونية بمنظمة البيئة الايرانية، بان الاتفاقية تشكل خطوة تنفيذية لانفاذ مذكرات التفاهم المبرمة بين ايران والعراق وجاءت عبر مفاوضات استمرت لثلاث سنوات.

ولفت مجابي الى أن طبيعة المركز التدريبي والبحثي لمواجهة الغبار والاتربة في اطراف العراق، مبيّنا أن المركز ستفعل برامجه بالتعاون مع اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة الغبار والاتربة، وسيعتمد مقاربة شاملة بهذا الخصوص.

من جانبها أكدت رئيسة منظمة البيئة الايرانية معصومة ابتكار بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الشهرين المقبلين وأنه قد تم تحديد الموارد المالية لانفاذ الاتفاقية والمخصصات على نحو مشترك بين ايران والعراق.



