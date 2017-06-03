  • السبت ٨ رمضان ١٤٣٨
  • السبت , يونيو 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194991 تاريخ النشر: حزيران 02, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: محليات  
ايران والعراق يبرمان اتفاقية تتعلق بمكافحة الغبار والاتربة

ايران والعراق يبرمان اتفاقية تتعلق بمكافحة الغبار والاتربة

أبرمت ايران والعراق اتفاقية تنفيذية تقضي بتشجير اراض وايجاد مركز تدريبي وبحثي يعنى بالتعامل مع ظاهرة الغبار والاتربة بين البلدين.

أبرمت ايران والعراق اتفاقية تنفيذية تقضي بتشجير اراض وايجاد مركز تدريبي وبحثي يعنى بالتعامل مع ظاهرة الغبار والاتربة بين البلدين.
ووقعت الاتفاقية في طهران وبحضور وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية جاسم عبدالعزيز حمادي ورئيسة منظمة البيئة الايرانية معصومة ابتكار يوم الخميس.
وأوضح محمد مجابي مساعد التنمية الادارية والشؤون القانونية بمنظمة البيئة الايرانية، بان الاتفاقية تشكل خطوة تنفيذية لانفاذ مذكرات التفاهم المبرمة بين ايران والعراق وجاءت عبر مفاوضات استمرت لثلاث سنوات.
ولفت مجابي الى أن طبيعة المركز التدريبي والبحثي لمواجهة الغبار والاتربة في اطراف العراق، مبيّنا أن المركز ستفعل برامجه بالتعاون مع اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة الغبار والاتربة، وسيعتمد مقاربة شاملة بهذا الخصوص.
من جانبها أكدت رئيسة منظمة البيئة الايرانية معصومة ابتكار بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الشهرين المقبلين وأنه قد تم تحديد الموارد المالية لانفاذ الاتفاقية والمخصصات على نحو مشترك بين ايران والعراق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0610 sec