اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان الشعب الايراني خرج مرفوع الراس امام العالم في الانتخابات الاخيرة التي جرت في البلاد معتبرا ان الفائز الحقيقي فيها هو الشعب الايراني العظيم وقائد الثورة الاسلامية.

وخلال مأدبة افطار رمضانية اقيمت بحضور اسر اعضاء الحكومة، اشار الرئيس روحاني الي ضرورة التحلي بالصبر والعمل بتدبير في جميع المجالات الاجتماعية، وقال: ان الانتخابات هي ايضا واحدة من الامتحانات الالهية بالنسبة لمجتمعنا والتي لها ابعاد سياسية واجتماعية ودولية عديدة، وقد خرج شعبنا منها مرفوع الرأس امام العالم.

واضاف رئيس الجمهورية: ان الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات المهمة والتنافسية والظروف الخاصة التي كانت امام انظار العالم، هو الشعب الايراني العظيم وقائد الثورة الاسلامية.

واشار روحاني الي ان الشعب عبر في هذه الانتخابات عن رأيه، مضيفا: نحن في هذا المسار نحمل رسالة، وسنتحلي بالصبر والثبات، وبطبيعة الحال فان الصيام هو تمرين للصبر يعلمنا كيف نقاوم المصاعب.

ولفت الي ان اعضاء الحكومة بذلوا خلال السنوات الاربع الماضية جهودا مضنية وصبروا في مواجهة المشكلات والمصاعب.

واعرب عن تقديره لجهود مسؤولي الحكومة واسرهم الذي سعوا فيها خلال الفترة الماضية لتحقيق طموحات الشعب، مضيفا: ان الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وتصديره وكذلك الاكتفاء الذاتي في انتاج زيت الغاز وقريبا البنزين كانت من طموحات الشعب والتي تحققت من خلال هذه الحكومة.

واشار رئيس الجمهورية الي انه تم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة وتقليص معدل التضخم الي اقل من عشرة بالمئة واقامة علاقات تجارة حرة مع دول العالم وزيادة انتاج وصادرات النفط، واضاف: ان صادرات النفط والمكثفات الغازية بلغت خلال الشهرين الماضيين نحو مليونين و500 الف برميل يوميا.

واضاف الرئيس روحاني قائلا: لقد تمكنا من استعادة اسواقنا وحق الشعب وكان هذا الامر طموحا للشعب الايراني.



