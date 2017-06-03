اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان ايران اجتازت الى حد ما الملف النووي وباتت الاوضاع مستقرة لاستقطاب الاستثمارات رغم ان بعض الدول مازالت تثير العراقيل في هذا المجال مؤكدا اهمية دور وسائل الاعلام في تقديم الدعم بهذه المرحلة المهمة.

وخلال ندوة مشتركة مع مدراء وسائل الاعلام قال لاريجاني ان بعض البلدان تصدر عنها ممارسات من اجل استفزاز ايران او مشاهدة رد فعلها وان هذا النهج سيستمر وقد يشهد تصعيدا.

واشار الى اننا نشهد تطورات في المنقطة وقال ان التحديات الاقليمية في تزايد وان النوازع الارهابية في تصاعد وبالتالي فان التوتر الامني في تزايد بالمنطقة وينبغي الاهتمام بذلك.

واشار الى الاوضاع الاقتصادية للبلاد مؤكدا على ان تسوية المشاكل الاقتصادية رهن بالارادة الوطنية وان التخلص من الظروف الراهنة يستلزم توفير مناخ يكرس العقلانية والتناغم بالبلاد.

ولفت الى شعار قائد الثورة الاسلامية حول الانتاج والعمل وقال ان بلوغ هذا الهدف وتحقيق نمو بنسبة 8 رهن بزياد الاستثمارات .

وافاد لاريجاني بان الامام الخميني (ره) كان يوصي الاغنياء بتوظيف استثمارات في المجالات الانتاجية وقال انه كان يوصي المسؤولي بالعمل على توفير اجواء امنة اقتصاديا للمستثمرين .



