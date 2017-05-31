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رقم الخبر: 194987 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
الأمن المغربي يفرق مظاهرة بالقوة في الرباط

الأمن المغربي يفرق مظاهرة بالقوة في الرباط

* فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة، مظاهرة نظمت بوسط العاصمة الرباط ليلة الثلاثاء، للتضامن مع مسيرات تشهدها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر..

فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة، مظاهرة نظمت بوسط العاصمة الرباط ليلة الثلاثاء، للتضامن مع مسيرات تشهدها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بوسط الرباط لكن قوات الأمن تدخلت بعد دقائق في مواجهة اتسمت بالعنف كما حطمت بعض الهواتف لمنع أصحابها من تصوير الأحداث.

وقال شهود إن مصابين سقطوا في تلك المواجهة، وخرج المتظاهرون تعبيرا عن تضامنهم مع أحداث منطقة الريف وخاصة مدينة الحسيمة وللمطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا خلالها.

وبثت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من مظاهرات أخرى في مدن القنيطرة شمالي الرباط وفي مراكش والدار البيضاء فرقتها قوات الأمن بالقوة أيضا، وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في مدينة الحسيمة بإقليم الريف بشمال المغرب في أواخر أكتوبر الماضي بعدما قتل محسن فكري بائع السمك سحقا في شاحنة نفايات عندما حاول استعادة بضاعته المصادرة من وسط الحاوية.

وهذه أول احتجاجات من نوعها في البلاد بعد الاحتجاجات التي شهدتها في 2011 على منوال احتجاجات الربيع العربي، وحاولت السلطات وضع حد للاحتجاجات الأخيرة باعتقال عشرات النشطاء في مقدمتهم ناصر الزفزافي الذي تعتبره "زعيم الحراك" في الحسيمة يوم الاثنين الماضي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/ وكالات
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