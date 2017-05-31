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رقم الخبر: 194986 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
مصر.. كشف مخازن متفجرات وسط سيناء

مصر.. كشف مخازن متفجرات وسط سيناء

قالت مصادر أمنية مصرية إن بدويين من قبائل سيناء اكتشفوا مخازن للمواد المتفجرة تابعة لجماعات إرهابية وسط شبه الجزيرة، وسلموا المضبوطات لأجهزة الأمن.

وأفادت المصادر أن "عناصر بدوية من اتحاد قبائل سيناء تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مادة (تي إن تي) ومواد أخرى شديدة الانفجار، في مخازن لعناصر تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، بمنطقتي الجدي والجفجافة بوسط سيناء".

وتتركز الجماعات المتطرفة في شمال سيناء، لكنها أحيانا ما تشن هجمات في وسط وجنوب سيناء، أو في مدن مصرية أخرى.

وأخطر هذه الجماعات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" وبايع تنظيم "داعش" الإرهابي.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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