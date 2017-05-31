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رقم الخبر: 194985 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: عربيات  
السلطات السعودية تنقل أصغر معتقل إلى سجن المباحث السيء السمعة

السلطات السعودية تنقل أصغر معتقل إلى سجن المباحث السيء السمعة

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن السلطات السعودية نقلت أصغر سجين سياسي على أراضيها وهو الطفل مرتجى القريريص الى سجن مباحث الدمام السيء السمعة، والمعروف بممارسة التعذيب وسوء المعاملة والمخصص لمن هم فوق 18 عاما.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة 32 شهرًا قضاها الطفل مرتجى في سجن الأطفال (دار الملاحظة بالدمام) دون تهم أو محاكمة، حيث يتم احتجازه هناك منذ 20 سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن اعتقل تعسفيا حينما كان في نزهة مع أسرته خلال عبورهم على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وكان عمره حينها 13 عامًا، الأمر الذي يجعله أصغر سجين سياسي في السعودية بحسب المعلومات المتوفرة.

وكانت الحكومة السعودية قد قالت إنها ستطلق سراح الطفل مرتجى القريريص (24 أكتوبر/تشرين الأول 2000)، وذلك مع قدوم شهر رمضان، الذي يتم فيه أحيانا إطلاق سراح بعض سجناء القضايا الجنائية بموجب عفو رسمي.

وأوضح الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، أن المملكة السعودية تجاهلت الرد على البلاغ الذي أرسل لها في 20 سبتمبر/أيلول 2016 بشأن حالة القريريص، وذلك خلال 60 يوما وهي المدة القانونية للرد.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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