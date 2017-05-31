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رقم الخبر: 194984 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: عربيات  
وزير الداخلية اللبناني يشيد بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب

وزير الداخلية اللبناني يشيد بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب

* أشاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، بالدور الفعال لمختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة الإرهاب

أشاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، بالدور الفعال لمختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة الإرهاب سواء كان على صعيد العمليات الاستباقية أم على صعيد سرعة التحقيقات في كشف الشبكات الإرهابية والضالعين فيها مشددا على أهمية تفعيل التعاون الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة من خلال تنسيق جهود المرجعيات الدينية والفكرية.

وعرض المشنوق موضوع الإرهاب وسبل مكافحته الاربعاء مع رئيس الوزراء البوسني السابق زلاتكو لاجومتزيجا بصفته رئيس مجموعة العمل في "نادي مدريد" (الذي يضم مجموعة من الشخصيات القيادية العالمية) والمكلف بملف "التصدي للعنف المتطرف واستيعابه".

وفي السياق الأمني نفسه، أحالت مديرية المخابرات اللبنانية إلى القضاء المختص المدعو عمر ناصر الحسين؛ لارتباطه بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط مع أفرادها لاستهداف مراكز الجيش اللبناني.

فيما أعلن الجيش اللبناني أن القوات الجوية ستقوم بتنفيذ طيران ليلي الأربعاء، بالانتقال بين القواعد الجوية بيروت ورياق وحامات والقليعات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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