اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك صباح الأربعاء، احتفالاً بما يسمى عيد "الأسابيع" وسط استنفار كبير وبحماية أمنية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات كبيرة من قوات الاحتلال قد انتشرت في البلدة القديمة ومحيطها في القدس المحتلة، منذ الثلاثاء، لتسهيل توجه المستوطنين إلى منطقة حائط البراق بمناسبة حلول ما يسمى "عيد البواكير (الأسابيع)" أو "عيد نزول التوراة" اليهودي الذي صادف أمس الأربعاء.

وقالت شرطة الاحتلال "إنها تستعد بقوات معززة للتعامل مع مجمل أحداث العيد التي تحل في موازاة شهر رمضان، بهدف السماح بحرية العبادة لجميع الديانات والطوائف في المدينة بأمن وسلام".

وأضافت شرطة الاحتلال أنها ستمنع مرور المستوطنين المتوجهين إلى حائط البراق من باب العامود "بهدف الحفاظ على أمن "الجمهور" ومنع ازدحام وتوزيع حركة السير في البلدة القديمة"، كذلك ستمنع الخروج من حائط البراق عبر طريق الواد.

كما نظم عشرات المستوطنين اليهود فجر أمس الأربعاء، مسيرة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بذكرى "نزول التوراة"، واعتدوا خلال ذلك على ممتلكات الفلسطنيين.

ووفق وكالة "معا" أوضح مجد غيث من مركز معلومات وادي حلوة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي في ساعات الفجر وألقوا الحجارة باتجاه المنازل السكنية ووجهوا الشتائم للسكان، كما قاموا بتكسير مرايا المركبات المركونة في الحي، وخلال ذلك تصدى لهم السكان.

ومن جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة بمدينة القدس واعتقلت ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في المنطقة، وحولتهم الى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة بمدينة القدس واعتقلت ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في المنطقة، وحولتهم الى مركز التحقيق بحجة إلقائهم الحجارة.

وفي سياق منفصل فتحت أبراج الاحتلال العسكرية، صباح الأربعاء، نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن أبراج الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة أطلقت نيرانها تجاه أراضي المواطنين الزراعية ما أجبرهم على مغادرة المنطقة خوفا على حياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل يومي المزارعين وأراضيهم في المناطق القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع.

من جانب آخر أكد التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن سياسات، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال السبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة وكذلك يسهم الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي بشكل خطير في ذلك.

وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، أن عدد القتلى الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأراضي الفلسطينية انخفض في العام 2016 بنسبة 37 في المائة مقارنة بعام 2015 (107 مقابل 169 شخصا) بينما بلغت بنسبة انخفاض عدد القتلى بين الإسرائيليين 48 بالمائة..مشيرا إلى استمرار تهجير الفلسطينيين قسريا، وعلى الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في أغسطس 2014 إلى حد كبير إلا أنه لا تزال 9 آلاف أسرة (47.200 ألف نسمة) مهجرة حتى نهاية العام 2016 .

وأفاد التقرير بأنه تم خلال عام 2016 تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية فبلغ 601ر1 شخص من بينهم 759 طفلا، وذلك منذ بدأ مكتب (أوتشا) تسجيل هذه الظاهرة في العام 2009 نتيجة لهدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية بينما استهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة، والبالغ عددها 094ر1 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أنه تم هدم 29 مبنى أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل، ويتعرض آلاف الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية لخطر التهجير أو الترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات والممارسات الإسرائيلية ما يشكل ضغطا على السكان لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم.

وأشار إلى استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الرغم من تخفيف بعض الإجراءات فإن النصف الثاني من العام 2016 شهد انخفاض عدد الفلسطينيين الذين سمحت السلطات الإسرائيلية لهم بالخروج من غزة.

وأوضح التقرير السنوي لأوتشا أن عدد الحوادث التي تعيق تنقل وحركة موظفي المنظمات الدولية في الضفة الغربية ارتفع عام 2016 بالمقارنة بعام 2015 (211 مقارنة بـ183 حالة) ولكن هذا العدد لا يزال أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أواستولت على 300 مبنى ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين.. ويعد هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من العدد المسجل في العام 2015، فبلغت قيمة المساعدات المدمرة أو المصادرة ما يزيد على 730 ألف دولار.