أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء، توقيف ستة تونسيين متهمين بدعم وتمويل مجموعات "إرهابية" متحصنة في جبال غرب البلاد، وإصدار مذكرات تفتيش ضد ستة آخرين بعضهم خارج تونس.

وأوردت الوزارة في بيان أن الموقوفين والمفتش عنهم "كانوا ينشطون في شكل خلايا نائمة" بمناطق في تونس العاصمة (شمال) ومعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.

وأضافت أن هؤلاء "ثبتت علاقتهم المباشرة في دعم وإسناد العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال وكذلك (علاقتهم) مع عناصر إرهابية متواجدة ببؤر التوتر" في إشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.

وقالت إن الموقوفين والمفتش عنهم دعموا "بمبالغ مالية من العملة الصعبة والعملة التونسية" مجموعة "جند الخلافة" التونسية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق آخر أصدر القضاء العسكري التونسي، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني كبير، يشتبه بعلاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ 23 مايو الحالي بتهم "الخيانة"، و"الاعتداء على أمن الدولة"، و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي".

وقال مسؤول رسمي رفيع المستوى لـ"فرانس برس": "تم الثلاثاء في الواحدة فجرا إصدار بطاقة جلب بحق المدير العام (الحالي) للأمن السياحي، والرئيس السابق للوحدة الأمنية للبحث في جرائم الإرهاب في (منطقة) القرجاني، للتحقيق معه".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن المسؤول الأمني الموقوف "هو الآن على ذمة قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف شفيق جراية".

وأوضح أن شفيق جراية "توسّط (في وقت سابق) لصالح موقوفين، مشتبه بهم في جرائم إرهابية، لدى هذا المسؤول عندما كان رئيسا لوحدة البحث في جرائم الإرهاب في منطقة القرجاني".

وأصبح مدير الأمن السياحي أول مسؤول في الدولة يتم توقيفه للاشتباه في علاقته بشفيق جراية.

وتتهم وسائل إعلام وسياسيون شفيق جراية بـ"اختراق" عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان ووسائل إعلام محلية، في حين ينفي هو هذه الاتهامات.