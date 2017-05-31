ويقتل العديد من الغزاة في شبوة

صنعاء ـ وكالات: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن اليمن يتجه للانهيار الكامل ويواجه سكانه الحرب والمجاعة وانتشار وباء الكوليرا في وقت يقف فيه العالم متفرجا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوبراين قوله في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء "إن الوقت حان لإنهاء أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وإعادة اليمن إلى طريق البقاء".

وأشار إلى أن الأزمة في اليمن حقيقة واقعة وأن اليمنيين يدفعون الثمن نتيجة تعرضهم للحرمان والأمراض والموت بينما العالم يتفرج.

وانتقد أوبراين التهديدات التي يوجهها النظام السعودي والتحالف الذي يقوده بقصف “ميناء الحديدة” في وقت تتجه فيه بلادهم نحو “الانهيار التام اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا”.

كما حمل أوبراين النظام السعودي وأتباعه مسؤولية تعريض أسر أكثر من مليون يمني للمجاعة بسبب توقيف رواتبهم بعد إقدامهم على نقل البنك المركزي إلى عدن.

وحذرت 22 منظمة دولية ويمنية تعنى بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان من بينها منظمة أنقذوا الأطفال ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أوكسفام من مخاطر الوضع في اليمن.

* الحوثي: خطة المبعوث الدولي لـ" الحديدة" تؤكد ضلوع الأمم المتحدة في التلاعب برواتب الموظفين

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، الأربعاء، أن الكثير من المغالطات وردت في تقرير المبعوث الدولي الى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا في بيان أن "خطة المبعوث الدولي المتعلقة بالحديدة تؤكد ضلوع الأمم المتحدة في التلاعب برواتب الموظفين".

وقال الحوثي:"إن الواجب الوطني يستوجب إيضاح الصورة للشعب اليمني بكشف زيف هذا الممثل الذي أصبح جزءًا من العدوان على الشعب اليمني، ويعمل لصالح العدوان الأميركي السعودي وحلفائه بدون خجل أو دبلوماسية كما يدأب عليها أمثاله"، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنظيم المسيرات أمام مقر الأمم المتحدة، وإدانة مواقفها تجاه معاناة الشعب اليمني، كما لفت الحوثي إلى أن الضغط على الأمم المتحدة أصبح شيء مقلق لهم.

كذلك شكر رئيس الثورية العليا، مكوني أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على رفض التباحث مع ولد الشيخ، واصفاً ذلك بـ"الموقف الوطني المشرِّف"، كما اعتبر الحوثي أن "محاولة تذرع المبعوث الدولي بالإيرادات باطلة"، موضحاً أن "إدارة البنك المركزي في العاصمة صنعاء سبق وأطلعت المبعوث الدولي خلال العام 2016 على تفاصيل الصرف بصورة رسمية، وأعطته كافة البيانات والوثائق، وطريقة توريد الإيرادات، وكيف يتم الصرف لها، والتي تؤكد تسليم الرواتب في جميع المحافظات، والالتزامات على الجمهورية اليمنية الأخرى كالطلابية أو السفارات، أو غيرها في ملف متكامل بالتنسيق مع اللجنة الثورية العليا آنذاك".

وكان تقرير ولد الشيخ الذي قدمه لمجلس الأمن، الثلاثاء، حوى الكثير من المغالطات والزيف الكبير، القائمة على المساومة بمرتبات الموظفين من أجل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية، في مخالفة واضحة لكل الأعراف الدولية والانسانية.

ميدانياً قتل جنديان سودانيان وعدد من مرتزقة العدوان الثلاثاء، في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا خلالها من اقتحام مواقع عدة لقوى الغزو والمرتزقة غربي تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـــ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا في عمليات نوعية عدة مواقع لقوى الغزو والمرتزقة شمال المخا ما أدى الى مقتل جنديين سودانيين و4 من مرتزقة العدوان وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا الثلاثاء من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة شمال المخا، ما أدى الى مقتل وجرح من كان على متن الآلية.

هذا وحققت مدفعية الجيش واللجان الشعبية إصابات مباشرة بقصفها الثلاثاء مرابض مدفعية الجيش بجبهة جيزان الحدودية.

وأفاد مصدر عسكري بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف مرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع ملحمة.

وكان جنديان سعوديان قد لقيا مصرعهما، الاثنين، قنصًا على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل من موقعي الدفينية العسكري وفي قرية الفريضة بقطاع جيزان.