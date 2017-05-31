بغداد/نافع الكعبي - عبرت أوساط سياسية عراقية ودولية، الأربعاء، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في العاصمة بغداد، خلال أيام شهر رمضان، مطالبةً القوات الامنية بمضاعفة الجهود، لحفظ أرواح العراقيين، فيما وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، القادة الامنيين بالاقتصاص ممن يريد ان يعبث بأرواح العراقيين الابرياء، في حين دعت منظمة "بدر" إلى "تسليم الملف الأمني إلى وزير الداخلية حصراً، قاسم الأعرجي، ومنحه صلاحيات واسعة للقضاء على الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، من دون الحاجة إلى سلسلة المراجع الروتينية التي أضاعت الكثير من الفرص بمسك عتاة الإرهاب"، بينما توالت ردود الفعل المنددة بالتفجيرات.

وقال مكتب العبادي في بيان: ان رئيس الوزراء حيدر العبادي زار الابعاء، مقر قيادة عمليات بغداد واجتمع بقادتها"، مبينا ان "العبادي على اطلاع بالخطط الامنية في بغداد بعد التفجيرات الارهابية التي استهدفت المواطنين بالكرادة ودائرة التقاعد".

واضاف المكتب: ان العبادي اصدر مجموعة من الاجراءات والاوامر لقيادة عمليات بغداد للمساهمة في الحفاظ على الامن في العاصمة وحماية ارواح المواطنين"، مشيرا الى انه "وجه باهمية احباط مخططات العدو الذي يتلقى الهزائم على يد ابطالنا في جبهات القتال ويحاول زعزعة أمن المواطنين".

وتابع المكتب ان "العبادي اكد على وجوب الاقتصاص من كل من يريد ان يعبث بارواح الابرياء وعدم السماح له بتنفيذ مخططاته خصوصا ونحن نطوي آخر صفحاته السوداء".

من جهتها، دعت منظمة"بدر" إلى "تسليم الملف الأمني إلى وزير الداخلية حصراً قاسم الأعرجي، ومنحه صلاحيات واسعة للقضاء على الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، من دون الحاجة إلى سلسلة المراجع الروتينية التي أضاعت الكثير من الفرص بمسك عتاة الإرهاب".

وقال النائب عن منظمة "بدر"، علي البديري، في تصريح صحافي: إنّ الملف الأمني في بغداد يدار بطريقة ارتجالية وانتقائية، ولا يوجد تعاون وتنسيق بين الجهات الأمنية التي تدير الملف"، مبينا أنّ "الحكومة والبرلمان عاجزان عن تحميل المسؤولية لأي طرف كان".

من جانبه، قال ضابط في قيادة عمليات بغداد، في تصريح صحافي: إنّ القيادات الأمنية عقدت، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لبحث موجة العنف المتصاعدة في بغداد، والتي تهدّد العاصمة وعددا من مدن المحافظات الأخرى"، مبيناً أنّ "الاجتماع لم يخرج بأي خطة جديدة للحد من تلك العمليات، ولم يتعد الخطط المتبعة في كل عمليات العنف، والتي باتت مكشوفة بالنسبة للإرهاب، ومن السهل اختراقها".

وأوضح الضابط: أنّ القيادات أكّدت مضاعفة أعداد عناصر الأمن في المناطق الحساسة، والتي تسجّل أعمال عنف مستمرّة، ونشر حواجز أمنية متنقلة فيها، وتشديد إجراءات تفتيش دخولها وخروجها بدقة، وعدم التهاون في التعامل الحازم مع أي تحرّك مريب"، مبيناً أنّ "الخطة بدأ تطبيقها عملياً على الأرض".

وأضاف: أنّ القيادات الأمنية حمّلت الحكومة مسؤولية عدم توفير الأجهزة الحديثة الخاصة بكشف المتفجرات، والتي تحتاجها القوات الأمنية في تنفيذ واجباتها".

وكان العبادي، أكد الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على "خطة جذرية" بشأن السيطرات المشتركة، معتبراً أن الخرق الذي حصل في العاصمة بغداد "لا يمكن عده انهياراً بقدر ما هو خلل استخباري".

وفي الاثناء، أفاد مصدر في الشرطة، بأن قذيفتي هاون سقطتا على قضاء ابو غريب غربي بغداد.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذيفتين لم تخلفا اصابات بشرية".

* شهداء بتفجير انتحاري وسط قضاء هيت

الى ذلك، افاد مصدر امني في محافظة الانبار، بأن حصيلة تفجير مدينة هيت الانتحاري بلغت 35 شهيدا وجريحا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: ان حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف قرب مدرسة الشيماء وسط هيت، بلغت 13 شهيدا و22 جريحا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "جميع الجرحى نقلوا الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى دائرة الطب العدلي".

* "داعش" خسر مانسبته 80% من الانغماسيين

وفي الموصل، اكدت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، ان "تنظيم "داعش" خسر مانسبته 80% من الانغماسيين، فيما اشارت الى ان قواتها استولت على عشرات العجلات المفخخة جاهزة التلغيم والتدريع في الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: ان تنظيم داعش خسر مانسبته 80% من عناصره الانتحاريين او يطلق عليهم بالانغماسيين"، مبينا ان "قوات الشرطة الاتحادية تواصل تقدمها في حي الزنجيلي شمال المدينة القديمة بالموصل".

واضاف جودت ان "هذه القوات استولت على عشرات العجلات المفخخة جاهزة التلغيم والتدريع"، مشيرا الى ان "داعش يفتقد حاليا للعناصر الانتحارية بسبب قتل اعداد كبيرة منهم في الاسابيع الماضية وتشظي التنظيم الى خلايا متفرقة يسودها الارباك، حيث تلجأ الى التحصن بالمدنيين والازقة الضيقة".

وفي السياق، اعلنت قوات "سرايا الجهاد"، احدى فصائل الحشد الشعبي، عن مقتل 13 انتحاريا من تنظيم "داعش" بصد هجوم للتنظيم غرب مدينة الموصل.

وأضافت: أن قوات السرايا تمكنت وبعد اشتباكات استمرت لساعاتٍ من صد التعرض الداعشي الذي نفذ بعدد من الإنتحاريين، فيما تضرج عددٌ من رجالات قوات سرايا الجهاد بدمائهم شهداء دفاعاً عن مقدسات العراق وحرماته"، مبينا انه "كان في مقدمة الشهداء الشهيد القائد المقدم أبو كميل الحمراني وكوكبة من الابطال ممن معه".

يذكر ان قوات "سرايا الجهاد" تمكنت الاثنين، من صد تعرض "إرهابي" نفذه عدد من عناصر "داعش" في قاطع تل زلط، فيما تمكنت من قتل ثلاثة من التنظيم وأسروا اربعة آخرين.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ثلاثة مدنيين بإطلاق نار من قبل قناص لداعش أثناء محاولتهم الفرار تجاه القوات العراقية في منطقة الزنجلي غربي الموصل.

وقال الملازم الأول سبهان الموسوي الضابط في الشرطة الاتحادية: إن قوات الشرطة وبإسناد من مروحيات الجيش العراقي صدت هجوما لداعش على مواقعه في منطقة باب الطوب وسط الموصل والهجوم كان عبر شارع نينوى والسرجخان وأسفر عن مقتل خمسة من داعش”.

وتحاول القوات العراقية حسم معركة احياء الساحل الايمن ووسط الموصل لكنها تواجه بمقاومة شرسة من قبل عناصر داعش المتحصنين بالابنية والشوارع الضيقة والاحتماء بآلاف المدنيين كدروع بشرية.

* ضبط ثلاث سيارات مفخخة في حي بأيمن الموصل

في غضون ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية، ضبط ثلاث سيارات مفخخة في حي النجار بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، مبينة أن السيارات المضبوطة كان الغرض منها استهداف النازحين والقوات الأمنية.

وقال إعلام الاستخبارات العسكرية في بيان: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء الثالث الفوقة 16 بالتعاون مع استخبارات الفرقة، ضبطت ثلاث عجلات مفخخة احداها عجلة لجمع النفايات".

وأضاف البيان أن "السيارات محورات بشكل يجعل منهن قوة تدميرية كبيرة كانت تروم استهداف النازحين وقواتنا الامنية في حي النجار المحرر"، مشيرة الى "تفكيكها وإبطال مفعولها بالتعاون مع الجهد الهندسي للفرقة".

كما اشارت معلومات نقلها موقع جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان الى ان الارهابي "عمر مهدي احمد زيدان" والمعروف بـ"ابو منذر الاردني" وهو قائد في تنظيم "داعش" الارهابي، قتل جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف لدولي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

* بدر تعلن تطهير 17 كم من الحدود العراقية-السورية

وأكدت قوات "بدر" المنضوية في الحشد الشعبي، تطهير 17 كم من الحدود العراقية-السورية، فيما أشارت الى مسك الساتر الحدودي بين البلدين. وقال إعلام القوات: إن بدر أنجزت تطهير 17 كم من الحدود العراقية السورية ومسك الساتر الحدودي بين العراق وسوريا"، مبينا أن "التقدم كان من منفذ ام جريص الحدودي وصولا الى قرية جاير غلفاس باتجاه القائم". وأوضح البيان أنه "تم تطويق قرية جاير غلفاس وقطع الامداد عنها بالكامل استعدادا لاقتحامها"، لافتا الى "قتل 4 انتحاريين بعجلات مفخخة وقتل 9 ارهابيين في تخومها وغنم 5 عجلات تحمل أحاديات، بمشاركة فرقة الامام علي (ع) القتالية واسناد صقور طيران الجيش العراقي".

وشدد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الثلاثاء على أن حكومته جادة بملاحقة الارهابيين، مشيرا إلى وضع خطة لتأمين الحدود العراقية وعزل عناصر داعش في العراق عن عناصرهم في سورية. وجاء حديث العبادي في مؤتمر صحفي أعقب الجلسة الأسبوعية للحكومة. وقال: لن نبقي أحدا من الارهابيين. ونحن جادون بملاحقتهم"، بعد الانتهاء من الحملة العسكرية المتواصلة في الموصل منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأضاف العبادي: أن خطة تم وضعها بإشرافه شخصيا وبالتنسيق مع الحشد الشعبي لتأمين الحدود العراقية مع سوريا. وأشار رئيس وزراء العراق إلى الخطة بالقول، "سنبدأ بعملية ضبط الحدود العراقية السورية لعزل داعش في سوريا عن داعش العراق".

وأوضحت قيادة الحشد الشعبي ، الثلاثاء، المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن فرق “الهندسة العسكرية للحشد الشعبي شرعت بحفر الخنادق وبناء السواتر بين الحدود العراقية السورية انطلاقا من قرية /ام جريص/ غربي قضاء سنجار نزولا باتجاه القرى الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودية العراقي السوري”.

وذكرت أن فرقا اخرى من “هندسة ميدان الحشد الشعبي باشرت برفع ومعالجة العبوات المتفجرة في القرى والطرق المحررة المتاخمة للحدود العراقية السورية فيما تواصل الوية وقوات الحشد عملياتها بالتعاون مع طيران الجيش مطاردة عناصر داعش من أجل انهاء تواجد التنظيم بالقرب من الحدود المشتركة“.

وأعلن أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، في تصريحات صحفية، أن “عملياتنا مستمرة حتى تطهير المناطق الحدودية مع سورية وتأمينه بشكل تام”.

وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي ستمسك الأرض إلى جانب الجيش العراقي في الشريط الحدودي مع سورية لتفادي عودة الارهابيين إليها”.

* اشتباكات مسلحة في قضاء الدبس بكركوك

وفي كركوك، اعلن مدير شرطة الاقضية والنواحي في المحافظة العميد سرحد قادر، ان الحصيلة النهائية للاشتباكات التي جرت بين القوات الامنية وعناصر من تنظيم "داعش" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك بلغت مقتل عنصرين من التنظيم واربعة من شرطة حماية النفط والغاز، واصابة ست آخرين من الشرطة.

وأعلن مسؤول محلي في ناحية قره تبه التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، عن استشهاد نائب مسؤول الحشد الشعبي المكنى "ابو الحسن" وجرح خمسة من عناصر حمايته بانفجار عبوة ناسفة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في قره تبه محمد حاجي عمر في تصريح صحفي: ان عبوة ناسفة انفجرت مساء الثلاثاء قرب قرية السعيدات الى الجنوب من قره تبه، واسفر الانفجار عن استشهاد المسؤول الاول لمنظمة بدر ونائب الحشد الشعبي في المنطقة المكنى "ابو الحسن". واضاف ان الانفجار اسفر ايضا عن اصابة خمسة من عناصر حماية المسؤول في الحشد الشعبي بجروح، اصابة احدهم بليغة.

* مسلحو سوريا: سنقاوم الحشد الشعبي في حال عبر الحدود

من جهة أخرى، أعلن قيادي كردي سوري، أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردي، ستقاوم الحشد الشعبي العراقي في حال عبر الحدود إلى مناطق سيطرتها، وانهم لن يكونوا جسرا بين الحشد العراقي والنظام السوري".

* قوات فرنسية خاصة تطارد (جهاديين) فرنسيين في الموصل

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تحقيق نشره موقعها ان فرنسا تستعين بالقوات العراقية لمطاردة الجهاديين الفرنسيين الموجودين في الموصل معقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، وقتلهم.

وسلمت القوات الفرنسية الخاصة للاجهزة العراقية لمكافحة الارهاب قائمة ب27 اسما مع صور لخمسة منهم، كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في الشرطة العراقية.

واضاف التحقيق الذي نشر مساء الاثنين على الموقع ان الهدف هو منع الفرنسيين او ناطقين بالفرنسية خصوصا بلجيكيين من العودة الى بلدانهم لتنفيذ اعتداءات.

والقائمة التي وضعت لدى بدء المعركة لاستعادة الموصل في تشرين الاول/اكتوبر 2016 يعاد تحديثها كلما يقتل جهادي كما قالت الصحيفة التي تمكنت من الاطلاع عليها.

واضافت الصحيفة ان القوات العراقية قتلت عددا من الجهاديين استنادا الى معلومات استخباراتية، واخرى لتحديد مواقعهم قدمتها القوات الفرنسية.

وتابعت الصحيفة ان حوالى اربعين عنصرا من القوات الفرنسية الخاصة تحاول تحديد مواقع هؤلاء الجهاديين بواسطة طائرات من دون طيار للمراقبة والتنصت على اتصالات لاسلكية.

كما تجمع مباشرة معلومات استخباراتية في الاحياء التي استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية وتقوم بمداهمة منازل هجرها الجهاديون بحثا عن ادلة. وفي نيسان/ابريل تحققوا من هوية جرحى في مستشفى المدينة القديمة (غرب الموصل) بحثا عن جهاديين فرنسيين.

ورفض المتحدث باسم رئاسة اركان الجيوش الفرنسية التعليق على وجود هذه القائمة.

واضاف “يقومون ايضا بمهمة استخباراتية تدخل في اطار الحرب الشاملة على داعش (تنظيم الدولة الاسلامية). وهذا ليس مفاجأة”.

لكنه شكك في احتمال تنفيذ عمليات محددة تستهدف جنسيات معينة.

واوضح “تحارب القوات العراقية المجموعات الجهادية من جنسيات مختلفة. تتعرض للنيران على الارض. تمييز شخص في هذه المجموعة او تلك امر غير ممكن ببساطة”.