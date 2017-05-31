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رقم الخبر: 194978 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
تجميع مروحيات روسية في إيران

تجميع مروحيات روسية في إيران

اعلنت الشركة الروسية القابضة لتصنيع المروحيات عن التوقيع على إتفاق لتجميع المروحيات في ايران.
ويتضمن الإتفاق تجميع المروحيات الروسية الخفيفة في ايران بمشاركة شركة اسناد وتحديث المروحيات الايرانية (بنها).
وفي هذا السياق وصف المدير التنفيذي للشركة الروسية لتصنيع المروحيات آندريه باغينسكي عقب مراسم التوقيع، الإتفاق بمثابة الخطوة الجادة لوضع مشروع تجميع المروحيات الروسية الخفيفة في حيز التنفيذ مع شركائنا الايرانيين.
ونوه الى وجود طلبات في ايران للمروحيات الخفيفة، موضحا ان الشركة الروسية تمتلك تقنية متطورة وهو مايضمن تنفيذ المشروع بنجاح.
يشار الى ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين قد تم في موسكو على هامش معرض روسيا الدولي للمروحيات HeliRussia – 2017.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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