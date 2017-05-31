أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، بان أعادة تصميم مفاعل اراك تجري وفق البرنامج المحدد لها، وقال: إن مفاعل اراك سيدشن في غضون السنوات الثلاث او الاربعة القادمة.

واضاف كمالوندي الأربعاء في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، انه واستنادا للآليات المتوقعة لاعادة تصميم مفاعل اراك، فان ايران تعمل على ادارة هذا المشروع وتتعاون معها كل من الصين واميركا.

واشار الى المفاوضات التي جرت مع اميركا والصين لإعادة تصميم المفاعل في اطار خطة العمل المشترك الشاملة، وقال: إن النقطة المهمة كانت في الإتفاقية التي كان يجب ان نبرمها مع الصينيين. موضحا بان التوقيع على الإتفاقية اخذ وقتا طويلا، لكن وبحمد الله تم اعداد الصيغة النهائية بالشكل الذي نريده، وعن موعد تنفيذ البرنامج لم نتأخر فحسب بل بتنا متقدمين ايضا.

واشار الى مراحل إعادة تصميم مفاعل اراك، وقال: إن المرحلة الاولى تكمن في التصاميم الاساسية والتي جرت على يد المهندسين الايرانيين، ومباشرة وبعد الإتفاق الذي ابرمت وثيقته في فيينا، وضع هذا العقد بتصرف الجانب الصيني في بكين.

واضاف الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: إن العمل الذي انجزناه في غضون عام، يتم تقييمه في غضون 6 الى 8 أشهر، وسيعلنون نتيجته، ومن ثم ندخل مرحلة التصميم التفصيلي وهو من أهم المراحل وسيستمر عاما واحدا. ومن ثم تبدأ مرحلة الهندسة وتنفيذ المشروع.

وفي نفس الإطار أشار كمالوندي الى استمرار المفاوضات مع كازاخستان لشراء الكعكة الصفراء، وقال: اننا اجرينا مفاوضات مطولة مع كازاخستان، وجميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة بين ايران و(5+1)، وحتى اميركا وبريطانيا أيدتا شراء ايران 950 طنا من اليورانيوم من كازاخستان، لكن بريطانيا وبعد الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة، تراجعت عن موقفها الأول وعارضت الموضوع.

وصرح بأن وزارة الخارجية الايرانية لازالت تتفاوض بهذا الشأن كما ان هذا الموضوع مطروح امام اللجنة المشتركة المعنية بالإتفاق النووي.

وأكد باننا سنسعى عن طريق هذا الإتفاق وايضا بالطرق الأخرى والانتاج الداخلي، رفع مخزوننا من الكعكة الصفراء.