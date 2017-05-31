* وزير الداخلية: لم يطرأ جديد على الاصوات التي تم فرزها من صناديق الاقتراع

اصدر مجلس صيانة الدستور مساء الثلاثاء، بيانا رسميا اكد فيه صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر مجلس صيانة الدستور في بيانه المشاركة الواسعة لابناء الشعب الايراني المؤمن والثوري في انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، مؤشرا لذروة الثقة بنظام سيادة الشعب الدينية وردا مناسبا على الاجانب المغرضين الذين ينتظرون كل يوم أفول هذه الشجرة الطيبة غافلين عن ان هذا النظام الاسلامي والشعبي يستمد جذوره من قيم السماء ولن يخشى من احقاد الاعداء بل هو كالجبل الاشم الصامد في صون الاهداف السامية للشعب الايراني المسلم.

واضاف: إن المشاركة الحاسمة للشعب، وفق تعبير سماحة قائد الثورة الاسلامية، بثت الهلع في نفوس الاعداء من هيبة الجمهورية الاسلامية الايرانية لان مثل هذه المشاركة تعني حفظ الاقتدار والهيبة والحصانة للبلاد.

واشار مجلس صيانة الدستور في بيانه الى الاجراءات التي اتخذها منذ نحو عام ولغاية الان لصون اصوات الشعب ومنها التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وعقد جلسات مع وزيري الداخلية والامن وسائر المسؤولين المعنيين وتدريب المراقبين للمراقبة والاشراف على سير الانتخابات وارسال فرق تفتيش الى مختلف الدوائر الانتخابية للبت الفوري في الاعتراضات والشكاوى في يوم التصويت.

كما نوه البيان الى اجراءات أخرى منها التنسيق مع السلطة القضائية ومتابعة المخالفات قبل يوم التصويت من قبل محاكم العدلية والتعاون مع لجنة الوقاية من الجرائم الانتخابية والاشراف على فرز الاصوات وجمعها بالاستفادة من امكانيات مستقلة وكذلك استلام الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والبت فيها في جلسات مجلس صيانة الدستور.

واشار البيان الى وقوع بعض المخالفات الانتخابية التي احيلت الى السلطة القضائية للبت فيها ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبه أكد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بانه لم يطرأ أي جديد على الاصوات التي تم فرزها في صناديق الاقتراع للانتخابات الاخيرة.

وأشار في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، الاربعاء، الى ما تردد عن اعتقال بعض حكام المدن خلال انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية، وقال: لم تكن هنالك اي عملية اعتقال، بل استدعاء فقط لأفراد لتقديم ايضاحات.

وحول الشكاوى المرفوعة للسلطة القضائية قال: هنالك بعض المخالفات التي يجب ان ترفع الى السلطة القضائية للبت فيها ولقد تدارست وزارة الدخلية كل المخالفات وقدمت الإجابات.