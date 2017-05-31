أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الامريكان عليهم ان يتفهموا بأن الأمن والازدهار الاقتصادي في ايران ينبع من الشعب وبناء عليه فان اجراءاتهم ليس لها من تأثير على سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الخارجية الأربعاء في رده على سؤال حول موقف ايران من الحظر الذي فرضه مؤخرا الكونغرس الاميركي، قال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ الاجراءات في الوقت المناسب قطعا، وسبق ان اتخذت اجراءات أخرى، وابلغت باقي الاعضاء في مجموعة (5+1) بأن هذا الموقف هدام ويتعارض مع الاتفاق النووي وعليهم ان يتخذوا الاجراءات للحؤول دون ذلك.

وعلى صعيد آخر، تطرق ظريف الى التفجير الارهابي الذي استهدف صباح أمس، منطقة بالقرب من السفارة الايرانية في العاصمة الافغانية كابول، قائلاً: إن وقوع انفجارات قوية بالقرب من السفارة الايرانية في كابول ألحق للأسف خسائر بمبنى السفارة؛ لكن بفضل الله تعالى لم يؤد الحادث الى كارثة لزملائنا والاصابات طفيفة.

وفيما اعرب عن أسفه لمقتل عدد من المارة في تلك المنطقة، قدم وزير الخارجية الايراني التعازي الى الحكومة الافغانية وذوي الضحايا في هذا الحادث متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وصرح ظريف: ان هذا الحادث مؤشر على أن الارهاب التكفيري لا يعترف بالحدود الجغرافية ويحصد ضحاياه يوميا، داعيا جميع دول المنطقة الى الوحدة بدل التوجه الى البلدان الاجنبية، لمحاربة الارهاب التكفيري.

وشدد وزير الخارجية الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية متناغمة مع كافة الدول في سياق مكافحة الارهاب، مضيفاً: إن جميع الدول الاقليمية بإمكانها التعويل على مساندة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الارهاب التكفيري؛ وكنا ولانزال الى جانب اصدقائنا في افغانستان.