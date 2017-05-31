أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الفرقاطة (اميرال ايسين) والغواصة (كراسنودار) في الاسطول البحري الروسي أطلقتا أربعة صواريخ مجنحة من نوع (كاليبر) على مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي بالقرب من تدمر.

ولفتت الوزارة الى أنّ أهداف صواريخ (اميرال ايسين) والغواصة (كراسنودار) تمثلت بضرب التقنيات الثقيلة للمسلحين وعناصر مسلحة قادمة من الرقة الى تدمر.

كما أعلنت الوزارة عن إبلاغ القيادة الأميركية والتركية والصهيونية بإطلاق الصواريخ الروسية (كاليبر) ضد الارهابيين في سوريا.

* شويغو يبلّغ بوتين بنجاح العملية

وفي هذا السياق، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بنجاح عملية اطلاق الصواريخ.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو أطلقت عملية عسكرية كبيرة بكثافة نارية عالية على مواقع داعش وجبهة النصرة في محافظتي إدلب وحمص، وأن الطائرات الروسية وجّهت ضربات لمصانع المواد السامة التي يستخدمها الإرهابيون، مشيراً إلى إطلاق سفينة الأدميرال غريغورفيتش صواريخ كاليبر عليهم، مضيفاً: إن الرئيس الروسي أوعز لوزارة الدفاع بتأمين التغطية الجوية للقوات الروسية في طرطوس وحميميم.

* سلاح الجو السوري يستهدف المسلحين

كما استهدف سلاح الجو السوري أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم داعش ودمر مقرات وآليات لهم عندما قصف تجمعات وتحركات التنظيم في ارياف حلب وحماة وحمص.

واستهدفت الغارات المسلحين في شرق مسكنة بريف حلب الشرقي، وأم صهريج وعكش وجنوب وادي العذيب بريف حماه، وأبو طراحة وأبو جريص وعنق الهوى وشنداخية شمالية وشرق قطقط وقصر ابن راكان وغرب جبل اليتيمية ومنوخ بريف حمص الشرقي.

* خسائر كبيرة بالعدد والعتاد في صفوف داعش

وافادت قناة العالم بان عددا كبيرا من المسلحين قتلوا واصيبوا بجروح خلال عملية تدمير قاعدة إطلاق صواريخ ومربض هاون لتنظيم داعش في قريتي (رسم السبعة) و(جنوب أم صهريج) بريف حمص الشرقي.

وتم استهداف تجمعاتهم أيضاً في قرى (أبو طراحة) و(أبو جريص) و(عنق الهوى) و(الشنداخية) ما أدى لتدمير عدة مقار ومقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم.

* الجيش السورى يستعيد السيطرة على دمشق للمرة الأولى منذ 2013

وفي خطوة جديدة نحو إعادة السيطرة على التراب السوري، استعاد الجيش السوري، مساء الثلاثاء، السيطرة الكاملة على دمشق للمرة الأولى منذ 2013 بعد أن غادرت آخر مجموعة من المسلحين والنازحين حي برزة.

وقال التلفزيون السوري الرسمي؛ إن نحو 1012 شخصا، بينهم 455 مقاتلا غادروا برزة -أقدم مدن دمشق- في حافلات الى مناطق يسيطر عليها مسلحون في شمال سوريا في إطار اتفاق بين الحكومة والمعارضة المسلحة، وبُشّت صور الحافلات التي تقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم وهي تصل الى قلعة المضيق في محافظة حماة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات السورية وبدعم من الطائرات الروسية التي شنت ضربات كثيفة، تمكنت من طرد ارهابيي داعش من منطقة صحراوية تمتد على مساحة أكثر من ألف كيلومتر مربع، مضيفاً: إن مقاتلي التنظيم انسحبوا بشكل متتال من مواقعهم نتيجة للقصف الكثيف، وبدأت قوات النظام، بحسب المرصد، هجومها قبل أسبوع للسيطرة على المنطقة الفاصلة بين مدينتي دمشق وتدمر الواقعة في محافظة حمص (وسط).

* الاستقرار يسود مناطق تخفيف التوتر في سوريا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا مستقر، حيث رصد الجانب الروسي للجنة الروسية التركية المشتركة 13 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، في دمشق (3) واللاذقية (2) وحماه (4) ودرعا (3) والقنيطرة (1)، في حين سجل الجانب التركي 11 خرقاً في المحافظات التالية: دمشق (4) ودرعا (4) وحماه (3).

كما أشارت الوزارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 5 عمليات انسانية يوم الثلاثاء، في مدينة حلب وتم إيصال 2ر1 طن من المساعدات إلى 600 شخص، كما تم اسقاط 21 طناً من المواد الغذائية في مدينة دير الزور عبر المظلات.

* انقلاب في الأولوية الفرنسية بسوريا!

سياسيا - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إف لودريان، الثلاثاء، ان الأولوية الفورية في سورية هي لإرساء وقف إطلاق نار فعال ومستدام على جميع الأراضي السورية.

واضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على موقع تويتر في ختام لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سورية ستيفان دي ميستورا، ان الأولوية بالنسبة لفرنسا في سوريا، هي هزيمة تنظيم (داعش) الذي يهددنا، مضيفاً: إن الحرب السورية، التي تستمر منذ ست سنوات، ادت الى تدمير البلاد.

بدوره، قال دي ميستورا، بأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي عقد في باريس الاثنين، قد يساعد في إيجاد مخرج من الأزمة السورية، قائلا: أعتقد أن لقاء الرئيسين ماكرون وبوتين قد يساعدنا في الجمع بين مختلف الرؤى للإسراع في إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة.

ويأتي لقاء وزير الخارجية الفرنسي مع دي ميستورا بعد ساعات على لقاء الرئيس الفرنسي مع وفد من المعارضة السورية.