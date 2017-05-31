* الإنفجار وقع بالقرب من الحي الدبلوماسي.. وخسائر تلحق بعدد من السفارات.. وداعش يتبنى * كرزاي يتهم امريكا بدعم تنظيم داعش ويصفه بالمشروع الاممي لتمرير أهداف معينة

أدان المتحدث بأسم الخارجیة الایرانیة، التفجير الارهابي الذي ضرب صباح الأربعاء، العاصمة الافغانية كابول وخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى بين صفوف العزّل وقدم تعازيه ومواساته للحكومة والشعب في افغانستان.

ورفض قاسمي استخدام العنف والقتل لتمرير الاهداف، واعرب عن أمله بأن تشكل المبادرات السياسية والحوار بين الفصائل الافغانية من دون تدخل بعض دول المنطقة وخارجها والمتهمة بتسليح الجماعات المتطرفة والارهابية، ان تشكل عقبة امام الممارسات الارهابية والهمجية التي تستهدف استقرار افغانستان وأمنه.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الهجمات الارهابية بالوحشية والمرفوضة التي يتعين ادانتها وشجبها بقوة، مضيفاً بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقف وعلى الدوام الى جانب الحكومة والشعب الافغاني المظلوم في الظروف الشاقة والعصيبة.

وأعلن قاسمي، ان اضراراً طفيفة لحقت بالمقرات الدبلوماسية الايرانية إثر وقوع التفجير الارهابي في كابل.

وكان انفجار كابل قد وقع بعيد إعلان حركة (طالبان) الإرهابية عن (هجوم الربيع) الذي تشنه سنوياً، اذ انفجرت سيارة مفخخة في وقت مبكر، أمس الأربعاء، بالقرب من الحي الدبلوماسي في كابل، ما أدى الى مقتل 80 شخصاً وجرح 350 آخرين، وسط تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة، في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.

وبهذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن سقوط 40 ضحية، وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش، إنّ سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08:25 (04:25 بتوقيت غرينيتش).

ووصف شهود الإنفجار بـ (الهائل)، لافتين إلى أضرار مادية طالت المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار، حيث تطايرت النوافذ والأبواب.

وذكر شهود عيان أنّ أضرارًا جسيمة وقعت بالقرب من مكان الانفجار، فيما لم تتبن أي مجموعة الهجوم.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التبرع بالدم.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش: إن الانفجار الذي وقع في الساعة 8:25 (3:55 ت غ) نجم عن (شاحنة مفخخة)، مشيرا إلى أن الهدف غير واضح في الوقت الحاضر.

ووقع الانفجار قرب ساحة زنبق ومركز تفتيش يؤدي إلى القصر الجمهوري وإلى عدد من السفارات ولا سيما سفارتي ألمانيا والهند.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيز أن (أضرارا مادية) لحقت بسفارتي فرنسا وألمانيا.

وقالت لإذاعة (أوروبا-1) إن هناك أضرارا مادية في سفارة فرنسا، وهناك أضرار مادية أيضا في سفارة ألمانيا مضيفة أنه ليس لديها (معلومات أخرى في الوقت الحاضر) حول الضحايا.

وشاهد مصور من وكالة فرانس برس العديد من الجثث الممددة أرضا وجرحى مضرجين بالدماء قرب منطقة الانفجار.

وكانت عشرات السيارات المحطمة متروكة في الموقع الذي انتشرت فيه قوات الأمن وفرق الإغاثة فيما كانت مروحية تحوم فوق المكان، فيما نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار، في حين أعلن داعش مسؤوليته عن الانفجار.

الى ذلك اتهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش الإرهابي في بلاده، معتبراً أن تواجد عناصر التنظيم في أفغانستان يأتي في إطار مشروع أميركي لتحقيق أهداف معينة.

ولفت إلى أن عناصر داعش الذين يمارسون أنشطة إرهابية في أفغانستان تم جلبهم جميعا من الخارج لأجل بعض الأهداف ويتلقون دعماً من الولايات المتحدة، معتبراً أن الولايات المتحدة لا تريد انتهاء الأنشطة الإرهابية في أفغانستان، مفيداً أن الوجود الأميركي في أفغانستان أسهم في تعزيز (داعش).

وأشار إلى أن الهدف الرئيس لداعش في بلاده يتمثل في زعزعة الاستقرار بالبلدان المجاورة من خلال استخدام الأراضي الأفغانية، لافتاً إلى أن داعش يظلم ويقتل السكان في المناطق التي ينشط بها، ويسعى إلى تدمير التقاليد الأفغانية.

وأضاف كرزاي: إن روسيا وإيران قلقتان من الوجود الأميركي في أفغانستان.