* الانتخابات الاخيرة اثبتت وفاء الشعب للنظام الاسلامي، وبعثت الارتياح في اصدقاء الثورة واليأس في اعدائها

اكد الرئيس روحاني على الالتزام التام بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية حول وثيقة اليونسكو 2030 وادراجها على جدول اعمال المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

وهنأ رئيس الجمهورية الذي كان يتحدث في اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية عصر الثلاثاء، بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته باستفادة المجتمع من شهر ضيافة الله، واكد ان مشاركة الشعب الكبيرة في الانتخابات الاخيرة اثبتت وفاءه للنظام الاسلامي، وأدت الى ارتياح اصدقاء الثورة ويأس الاعداء.

وقال: وفي الوقت الذي سعت فيه بعض دول المنطقة لإضعاف ايران والثورة الاسلامية من خلال تحركات استعراضية، فان الشعب رد بأفضل شكل على هذه الدول، وذلك من خلال استجابته لنداء قائد الثورة، وتواجده بصلابة عند صناديق الإقتراع.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية الى ان الشعب اثبت نضجه السياسي امام مضمري السوء، وقال: إن اجراء انتخابات حماسية ونزيهة وتتمتع بأعلى درجات الامن والهدوء في وسط منطقة مليئة بالتوترات وعدم الاستقرار، يعد مفخرة كبرى للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع روحاني قائلا: بعد انتهاء المنافسات الانتخابية، على الجميع بذل الجهود جنبا الى جنب من اجل تحقيق الاهداف الكبيرة المشتركة مثل القضاء على الفقر بشكل كامل وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل.

وبشأن وثيقة اليونسكو 2030 قال روحاني: من الطبيعي ان يحاول الغرب وحتى الشرق ان يروج او يفرض ثقافته ونمط حياته، لكن يجب بالتعاون مع الدول الاسلامية والتي تمتلك ثقافة مشتركة، الدفاع بقوة عن أطرها وثقافتها الدينية وصونها.

واضاف: إن العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية المشابهة وخاصة اليونسكو ليست ملزمة، وحول وثيقة 2030 كذلك اعلنا اننا سنعمل فقط في حدود ضوابطنا الدينية والقانونية والثقافية.

واكد رئيس الجمهورية على ان ازالة هواجس قائد الثورة والالتزام بتوجيهاته في هذا المجال، ستكون على جدول اعمال المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

وقدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف تقريرا عن كيفية مناقشة ومصادقة مثل هذه الوثائق في المنظمات الدولية، كما قدم وزير التربية والتعليم السابق علي اصغر فاني، الذي كان حاضراً في عملية صياغة هذه الوثيقة تقريرا عن مسار دراسة واعداد هذه الوثيقة في المنظمات التعليمية الدولية.

كما قدم وزيرا التربية والتعليم، والعلوم والابحاث والتقنية، تقريرين حول الوضع الحالي لهذه الوثيقة في قطاع التربية والتعليم.

وطرح ايضا عدد من اعضاء المجلس وجهات نظرهم، وبالرغم من وجود انتقادات لمثل هذه الوثائق، لكن اعضاء المجلس وجميع المسؤولين متفقين على ان الوثيقة الرئيسية والمحورية في مجال التعليم في البلاد، هي وثيقة التغيير في التربية والتعليم، حيث تم التأكيد على تنفيذها عمليا.

وتقرر اعلان وجهة النظر النهائية حول وثيقة اليونسكو 2030 للرأي العام، في الاجتماعات المقبلة للمجلس الاعلى للثورة الثقافية.

وفي بداية الاجتماع قدم اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية تهانيهم الى رئيس الجمهورية بمناسبة اجراء الانتخابات الرئاسية الحماسية بمشاركة شعبية واعادة انتخابه لولاية ثانية.