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رقم الخبر: 194967 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: محليات  
إعتقال أحد مطلقي النار على دورية للامن الداخلي جنوب شرقي البلاد

إعتقال أحد مطلقي النار على دورية للامن الداخلي جنوب شرقي البلاد

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان عن اعتقال احد مطلقي النار على عناصر دورية لقوى الامن الداخلي فيما صدر الامر بملاحقة اثنين اخرين تم تحديد هويتهما.
وقال علي موحدي راد في تصريح لوكالة ارنا مساء الثلاثاء، انه عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف عصرا بتوقيت غرينتش)، اصدرت دورية لقوى الامن الداخلي الامر بتوقف دراجة نارية يستقلها 3 افراد، في منطقة كاجو التابعة لمدينة قصر قند بالمحافظة.
واضاف، ان اثنين من ركاب الدراجة اطلقا النار على الفور على عناصر قوى الامن الداخلي وهربا من المكان، ما أدى الى اصابة اثنين من الامن الداخلي بجراح ليست شديدة لحسن الحظ.
وتابع مدعي المحاكم العامة والثورية في زاهدان، انه تم اعتقال الشخص الثالث من ركاب الدراجة النارية ويبدو من ظاهره انه مدمن على المخدرات.
وقال موحدي راد، انه تم تحديد هوية الشخصين اللذين اطلقا النار وصدر الامر بملاحقتهما واعتقالهما.
واكد انه وفقا للادلة الموجودة لا يبدو ان الحادث ذو طابع إرهابي أو أمني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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