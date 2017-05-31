انخفضت أسعار النفط واحداً بالمئة، اليوم الأربعاء، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وبحلول الساعة 57ر06 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتاً أو واحداً بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 30ر51 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51 سنتاً أو واحداً بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 15ر49 دولار للبرميل.

هذا وتماسكت أسعار الذهب، لكنها تبدو متجهة لأول انخفاض شهري منذ ديسمبر/ كانون الأول حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الشهر القادم.

وسجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة له خلال أربعة شهور في أبريل/ نيسان، كما ارتفع التضخم الشهري مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي وهو ما قد يتيح للمركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 57ر07 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وجرى تداوله مقابل 90ر1262 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المعدن الأصفر معاملات يوم الثلاثاء على انخفاض 3ر0 بالمئة بعد صعوده لأعلى مستوى في شهر إلى 47ر1270 دولار للأوقية وانخفض 4ر0 بالمئة على أساس شهري. كما لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة وظل عند 80ر1261 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 32ر17 دولار للأوقية برغم ارتفاعها 6ر0 بالمئة خلال الشهر. وزاد البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 60ر942 دولار للأوقية بعد تراجعه 91ر1 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية له من حيث النسبة المئوية خلال نحو شهر. وارتفع البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 65ر808 دولار للأوقية ويتجه صوب انخفاض شهري بنسبة إثنين بالمئة يشكل أول تراجع شهري له منذ بداية هذا العام.