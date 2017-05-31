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رقم الخبر: 194965 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
أرمينيا تؤكد على تنفيذ ممر الطاقة مع إيران وجورجيا وروسيا

أرمينيا تؤكد على تنفيذ ممر الطاقة مع إيران وجورجيا وروسيا

أكد مساعد وزير الطاقة والمصادر الطبيعية الأرميني، هايك هاروتونيان، استعداد بلاده للتعاون من أجل تنفيذ مشروع ممر الطاقة الرباعي مع ايران وروسيا وجورجيا.

وأورد موقع (نيوز اي ام) الخبري الأرميني، نقلاً عن هاروتونيان، ان يريفان مستعدة أيضاً لدعم البرامج في مسار ضامن الأمن لترانزيت الطاقة. وأضاف: انه ينبغي القبول بأن الوصول الى مصادر الطاقة حق مشروع للشعوب، إلا أن الشعوب تعاني من هذه المشكلة في الكثير من الدول، لذا ينبغي أن تكون مسارات ترانزيت الطاقة متنوعة ويتوجب زيادة هذه المسارات مع ضمان أمن الترانزيت.

وأكد هاروتونيان كذلك استعداد بلاده للتعاون مع جميع الدول في مجال ترانزيت الغاز والكهرباء. وأضاف: ان أرمينيا تسعى الآن لايجاد ممر مع ايران وجورجيا وروسيا وأن تقيم مناقصة لإنشاء البنية التحتية لضمان نقل الكهرباء.

 
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