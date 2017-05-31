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رقم الخبر: 194964 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: اقتصاد  
محادثات إيرانية-عراقية لإزالة العقبات في مسار العلاقات الإقتصادية

محادثات إيرانية-عراقية لإزالة العقبات في مسار العلاقات الإقتصادية

بحث السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، في لقاءات منفصلة مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين ورجال الأعمال العراقيين، في سبل تذليل الصعوبات ورفع العقبات من مسار العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد.

وتطرق السفير الايراني، خلال اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء بهؤلاء المسؤولين العراقيين بمن فيهم رعد حارس مستشار رئيس الوزراء في شؤون الطاقة وعادل كاظم جريان مساعد وزير الكهرباء وعلي الأديب رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان وحاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وأحمد الربيعي من كبار رجال الأعمال، تطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما فيها التعاون المصرفي وصادرات الكهرباء ورفع مستوى التبادل الجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتمتين العلاقات البرلمانية بين البلدين .

بدورهم، أعرب المسؤولون العراقيون عن تقديرهم لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مساندة العراق، مؤكدين على ضرورة ترسيخ مزيد من التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 
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