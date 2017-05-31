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رقم الخبر: 194963 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
مجلس الوزراء الإيراني يصدّر سندات وصكوك إسلامية لتمويل مشاريع وزارية

مجلس الوزراء الإيراني يصدّر سندات وصكوك إسلامية لتمويل مشاريع وزارية

وافق مجلس الوزراء الايراني على طرح سندات وصكوك إسلامية لتنفيذ مشاريع بقيمة 100 تريليون ريال (الدولار= 32440 ريالاً)، جاء ذلك عبر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء.

ووافق المجلس على إصدار السندات والصكوك بقيمة 100 تريليون ريال، بهدف تمويل مشاريع الشركات التابعة لوزارات الطاقة، والطرق وبناء المدن، والاتصالات وتقنية المعلومات، والدفاع، والصناعة والمناجم والتجارة، فضلاً عن الزراعة، والرياضة ومنظمة الطاقة الذرية، ومنظمة التراث والثقافة والصناعات اليدوية والسياحة، بجانب الشركات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارات العلوم والأبحاث والتقنية، والصحة.

 
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