ووافق المجلس على إصدار السندات والصكوك بقيمة 100 تريليون ريال، بهدف تمويل مشاريع الشركات التابعة لوزارات الطاقة، والطرق وبناء المدن، والاتصالات وتقنية المعلومات، والدفاع، والصناعة والمناجم والتجارة، فضلاً عن الزراعة، والرياضة ومنظمة الطاقة الذرية، ومنظمة التراث والثقافة والصناعات اليدوية والسياحة، بجانب الشركات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارات العلوم والأبحاث والتقنية، والصحة.