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رقم الخبر: 194962 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشتري 2ر2 مليون طن من القمح المحلي

إيران تشتري 2ر2 مليون طن من القمح المحلي

أعلن مدير الشركة التجارية الحكومية الايرانية، بلوغ مشترياتها من القمح المحلي 2ر2 مليون طن منذ منتصف أبريل/ نيسان لغاية 31 مايو/ أيار 2017.

وأوضح يزدان سيف، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان قيمة المشتريات بلغت 8ر2 تريليون ريال (الدولار= 32440 ريالاً). وأشار الى أن محافظة خوزستان (جنوب غرب)، تصدرت قائمة المشتريات بـ34ر1 مليون طن، تلتها كل من محافظات فارس (جنوب) 300 ألف طن، وكرمان (جنوب شرق) 165 ألف طن، وايلام (غرب) 155 ألف طن.

وأكد سيف أن مساحة أراضي القمح المزروعة بلغت 600 ألف هكتار، متوقعاً أن تبلغ إجمالي مشتريات الشركة التجارية من المزارعين المحليين هذا العام 11 مليون طن وأن تتواصل وتيرة الاكتفاء الذاتي بهذا المجال.

 
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