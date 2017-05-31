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رقم الخبر: 194961 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: اقتصاد  
واردات اليابان من نفط إيران تقفز 1ر116% في نيسان
و"إينبكس" تسعى للعودة إلى حقل آزادكان النفطي

واردات اليابان من نفط إيران تقفز 1ر116% في نيسان

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن واردات البلاد من النفط الخام الإيراني ارتفعت 1ر116 بالمئة في أبريل/ نيسان مقارنة مع مستواها قبل عام. وأوضحت البيانات بأن واردات اليابان من النفط الايراني في أبريل/ نيسان 2017، بلغت 41 ألفاً و401 برميل يومياً.

إلى ذلك، أعلنت شركة (اينبكس) اليابانية، أضخم شركة الإكتشاف والإنتاج في هذا البلد، أنها تعتزم المشاركة في مناقصة تطوير حقل آزادكان النفطي الإيراني . وقال المتحدث باسم (اينبكس): ان هذه الشركة تسعى حالياً لجمع المعلومات وستقوم بدراسة الظروف المعنية بالمناقصة والعقود النفطية

وقالت مجلة (يابان تايمز) في يناير 2017، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، ان (اينبكس) قد بدأت مفاوضات مع الشركة الوطنية للنفط لتطوير حقل آزادكان النفطي .ويقدر أن حقل آزادكان النفطي يمتلك 42 مليار برميل من النفط وهو أضخم حقل نفطي لإيران وحالياً تمتلك ايران أقل من 50 ألف برميل يومياً وتأمل أن ترفع حجم إنتاج هذا الحقل إلى 320 ألف يومياً.

هذا واقتربت شركتا (شل) و(توتال) النفطيتان من الإستثمار في الحقول النفطية الإيرانية، حيث تم توجيه دعوة للشركات النفطية العالمية الضخمة للمشاركة في العطاءات النفطية الإيرانية بهدف تنظيم القائمة النهائية والشركتان المذكورتان من أهم هذه الشركات. كما تم توجيه الدعوة إلى شركتي (سي.ان.بي.سي) و(ساينوبك) للمشاركة في المناقصات النفطية الإيرانية.

 
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