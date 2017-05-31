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رقم الخبر: 194960 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: محليات  
تسجيل أسماء 65 ألف مواطن لأداء مناسك الحج

تسجيل أسماء 65 ألف مواطن لأداء مناسك الحج

أعلن ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة سيد علي قاضي عسكر انه تم تسجيل 65 ألف شخص لاداء مناسك الحج لهذا العام.
وأشار المتحدث باسم اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الاسلامي احد آزادي خواه في تصريح لتسنيم  الى الاجتماع  الذي عقد مساء الثلاثاء لاعضاء اللجنة وقال: ان الاجتماع تناول دراسة ايفاد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة  حيث شارك فيه ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج  والزيارة حجة الاسلام قاضي عسكر.
وبين ان قاضي عسكر قام بالرد على أسئلة نواب البرلمان  واضاف: ان ممثل ولي الفقية اعلن في الاجتماع ان كافة الاجراءات بشأن ايفاد الحجاج الايرانيين  الى الاراضي المقدسة قد تم تنسيقها مع المجلس الاعلى للامن القومي وتم توفير أمن الحجاج الايرانيين في حج هذا العام.
واردف بالقول: ان ممثل ولي الفقية أشار الى انجاز عملية حجز الفنادق والشؤون  الطبية كما بين ان مراسم البراءة من المشركين ستقام  هذا العام.
وتابع: لقد اعلن قاضي عسكر في الاجتماع انه تم تسجيل 65 الف شخص  لحد الان لاداء مناسك الحج  وهذا الرقم جدير بالاهتمام.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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