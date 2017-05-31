وانضمت محطة (نوشهر) للطاقة بقوة 25 ميغاواطاً إلى الشبكة الكهربائية العامة صباح الثلاثاء، وعدة أيام قبلها انضمت محطة (بهشهر) للطاقة بقوه 25 غيغاواطاً إلى الشبكة الكهربائية. وتتمتع المحطات النقالة بقدرات التجهيز والتركيب والتدشين السريع من أجل توليد الكهرباء في غضون أقل من 3 أشهر وهذه المحطات يمكنها العمل بالغاز ووقود الديزل .