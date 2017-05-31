|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 194959
|تاريخ النشر: أيار 31, 2017
|الوقت: 17:23
|الاقسام: اقتصاد
|
إنشاء أول محطة للطاقة النقالة إقليمياً في إيران
قامت إيران ببناء وتدشين محطتي الطاقة النقالة بقوة 25 ميغاواطاً، وذلك للمرة الأولى في البلاد والمنطقة.
وانضمت محطة (نوشهر) للطاقة بقوة 25 ميغاواطاً إلى الشبكة الكهربائية العامة صباح الثلاثاء، وعدة أيام قبلها انضمت محطة (بهشهر) للطاقة بقوه 25 غيغاواطاً إلى الشبكة الكهربائية. وتتمتع المحطات النقالة بقدرات التجهيز والتركيب والتدشين السريع من أجل توليد الكهرباء في غضون أقل من 3 أشهر وهذه المحطات يمكنها العمل بالغاز ووقود الديزل .
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر