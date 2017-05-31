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رقم الخبر: 194957 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: محليات  
رئيس منظمة الأوقاف: 1200 مركز للعلاج و133 مستشفى وقف في ايران

رئيس منظمة الأوقاف: 1200 مركز للعلاج و133 مستشفى وقف في ايران

أعلن ممثل الولي الفقيه ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، أن هناك أكثر من 1200 مركز للعلاج و133 مستشفى وقف في ايران.
وخلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطرق وبناء المدن وبين منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية، اشار الشيخ علي محمدي الى أن هناك اكثر من 1200 مركز للعلاج و133 مستشفى وقف في ايران، وقال: ان الوقف في القطاع الصحي يقدم خدمات علاجية اكثر من المراكز الحكومية.
وصرح ان هناك في ايران اكثر من 8000 من الاماكن المقدسة ومراقد الاولياء، وحسب التقارير الواردة، فقد زارها اكثر من 40 مليون شخص خلال ايام النوروز، الامر الذي من شأنه أن يعد محورا للسياحة الدينية في البلاد.
ولفت حجة الاسلام محمدي ايضا الى وجود عدد لافت من المكتبات والمدارس والجامعات والحوزات العلمية الموقوفة، وهي تشكل رصيدا ملموسا للبلاد، وهي تشير الى دعم المواطنين للوقف وازدياد اهتمامهم بهذا الامر بعد انتصار الثورة الاسلامية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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