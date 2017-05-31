وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو الهيئة العلمية لمؤسسة الأبحاث والدراسات التجارية في إيران ألقى كلمة، اليوم الأربعاء، حول محادثات السلع وعضوية ايران في منظمة التجارة العالمية (WTO)، أشار فيها إلى أن حجم الاقتصاد والتجارة في البلاد يمتلك أكبر مقومات تجارية خارجة عن منظمة التجارة العالمية. وأضاف: ان انضمام إيران يعد مهماً لمنظمة التجارة العالمية في ظل الأجواء الانفعالية التي تمر بها المنظمة إثر عدم نجاح جولة المفاوضات في الدوحة ورغبة بعض الدول للخروج من WTO ولو شفهياً.

وشدد راستي على ضرورة الاهتمام بخبرات البلدان المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية في مجال مفاوضات السلع، وواقع التعرفة في إيران، وتحقيق آفاق التوازن بين التزامات الأطراف الأصليين والمنضمين جديداً الى المنظمة. وأوضح انه على الرغم من أن البعض يعتقد أنه نظراً لعدم انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية فان هذا البلد لديه أعلى نسبة تعريفات في العالم ومن هذا المنطلق فانه ثمة دعم للإنتاج المحلي على مستوى عال، ولكن من حيث تسديد دعم العملة في الناتج عن تخصيص صرف العملات، وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للعملة، في مجموع متوسط أسعار الدول التكلفة الحقيقية يعتبر سلبياً.