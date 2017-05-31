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رقم الخبر: 194955 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك بمنتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي

إيران تشارك بمنتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي

تنطلق أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، والمدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، والسفير الايراني في موسكو.

ويرأس محمود واعظي وزير الاتصالات رئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا، الوفد الاقتصادي الايراني في المنتدى الذي يحضره أيضاً السفير الايراني مهدي سنائي. كما يشارك أميرحسين زماني نيا مساعد وزارة النفط للشؤون الدولية والتجارية، ومحمد خدادي المدير العام لـ(إرنا) في الاجتماعات العامة والتخصصية المرتبطة بالمنتدى.

وسيلتقي المسؤولون الايرانيون، على هامش أعمال المنتدى، مسؤولي ورؤساء وفود الدول المختلفة لتبيين وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول محاور اجتماع بطرسبورغ. ويزور المدير العام لـ(إرنا) موسكو، تلبية لدعوة من سيرغي ميخائيلوف رئيس وكالة (ايتارتاس) لحضور الاجتماع الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ مابين 1 و3 يونيو/ حزيران أعمال المنتدى الاقتصادي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. ومنتدى (بطرسبورغ الاقتصادي الدولي) يعقد في روسيا منذ عام 1997. ومنذ عام 2006، يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل سنوي. ويسمى المنتدى الاقتصادي بـ(منتدى دافوس الروسي)، بسبب حجمه ومستوى المشاركين في فعالياته.

 
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