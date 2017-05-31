قال وزير الخارجية، ان الانتخابات الرئاسية الرائعة وانتخابات المجالس البلدية في ايران، ابرزت سيادة الشعب واظهرت هذه الحقيقة ان استقرار الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدراتها على مر السنوات ال38 الماضية مستمدة من هذه السيادة، لذا فان ايران من أكثر الدول المستقرة بالمنطقة.

وأكد ظريف في تصريح ادلى به للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان المنطقة جزء مهم من أمنها. اننا بحاجة الى منطقة ودول مجاورة تنعم بالأمن، لإرساء الأمن في بلدنا، لذا فان المحاولات الرامية الى اشعال فتيل الفرقة والاختلاف في داخل هذه المنطقة نراه يتنافى مع أمن المنطقة.

وفي معرض رده على سؤال اخر حول التحديات التي تواجه وزارة الخارجية في الحكومة الايرانية الجديدة فيما لو شغل مقعد الخارجية او لم يشغلها، أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة تعزيز اركان الاستقرار في المنطقة عبر التعاون والتعاضد من قبل بلدان الجوار وهو ما سيشكل الموضوع الرئيسي للحكومة الايرانية المقبلة.

واعتبر ان السياسة الخارجية لايمكن حصرها بنشاطات وزارة الخارجية بل أن البلاد برمتها ينبغي تعبئتها لاستتباب الامن وارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

في سياق آخر اكد وزير الاتصالات محمود واعظي، ان الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية حسن روحاني اثناء الحملات الانتخابية ستشكل برنامج عمل الحكومة المقبلة وان الحكومة الثانية عشر ستكون ملزمة بتنفيذها.

واشار محمود واعظي، في تصريح ادلى به للصحفيين يوم الاربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الى اختراق بعض المواقع الالكترونية، موضحا ان الاجواء الافتراضية آخذة بالتوسع والانتشار وان عمليات القرصنة تحدث بشكل يومي الا اننا نحد منها والبعض الآخر يضم هجمات فيروسية من الداخل او الخارج تهاجم الحواسيب، الا ان المختصين يعملون على حل الاشكاليات المترتبة في غضون ساعتين.