أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، زيادة حجم الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين و700 ألف برميل في اليوم، وقال: نحن نسعى إلى عدم الإعتماد على جنوب شرق آسيا في صادراتنا النفطية، بل ستكون أفريقيا وأوروبا وخاصة شمال أوروبا من بين الجهات التي سنقوم بتصدير النفط إليها.

وفي تصريح له لصحيفة (آرغوس) على هامش الإجتماع الثاني والسبعين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، أشار الوزير زنكنة إلى زيادة معدلات إنتاج النفط الإيرانية مجدداً وإلتزام إيران بإتفاق (أوبك)، وقال: سوف نزيد من حجم إنتاجنا النفطي، لكن هذه الزيادة تأتي في إطار حجم الإنتاج العام، مشيراً إلى أن إيران ملتزمة بتعهداتها في منظمة (أوبك). كما أشار إلى أن زيادة حجم الإنتاج تشمل حقل آذر وحقل بارس الجنوبي وحقل ياران وآزادكان.

وأضاف زنكنة: ان أهم زيادة في إنتاج النفط الإيراني على المدى المتوسط تأتي من حقل آزادكان، مشيراً إلى أنه على المدى البعيد ستتحقق الزيادة بمعدل 700 ألف برميل في اليوم في العام 2021. كما أشار وزير النفط إلى التأثير السلبي للحكومة الأمريكية على المفاوضات مع الشركات الدولية، وقال: لقد حصلنا بالمجموع على مؤشرات جيدة، ولم تظهر هناك أي مؤشرات سلبية من قبل هذه الشركات في الفترة الأخيرة.

وحول جذب الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد، قال زنكنة: لقد إتفقنا مع شركة (توتال) لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، مشيراً إلى أننا نسعى إلى الحصول على فرص أخرى من خلال التعاون مع مقاولين كوريين ويابانيين لبناء (EPC). وأضاف: نحن نتفاوض حالياً مع شركة (لوك أويل) الروسية و(برتاميناي) الأندونيسية لتطوير حقل (آب تيمور) النفطي، وكذلك نتفاوض مع شركة (مرسك) الدنماركية لتطوير حقل بارس الجنوبي.