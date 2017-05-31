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رقم الخبر: 194951 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: محليات  
إرنا وسبوتنيك توقعان إتفاقية تعاون في المجال الإعلامي

إرنا وسبوتنيك توقعان إتفاقية تعاون في المجال الإعلامي

أبرمت كل من وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا (IRNA) من جهة، ووكالة الأنباء الدولية والإذاعة سبوتنيك من جهة أخرى، اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي.
ووقع على هذه الوثيقة من الجانب الإيراني مدير عام وكالة إرنا محمد خدادي، و من الجانب الروسي مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا السيد دميتري كيسيليوف، واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والقيام بأنشطة مشتركة والعمل على تعزيز التعاون في مجال الإعلام بين روسيا وإيران.
وأوضح مدير عام وكالة إرنا محمد خدادي، مؤكدا: إن هدف وكالة إرنا هو إقامة التعاون مع وكالات الأخبار الأجنبية ذات السمعة الطيبة، ونحن نعتقد أن التبادل المباشر للمواد الإخبارية هو السبيل الوحيد لمقاومة تدفق المعلومات من جانب واحد في العالم، ولذلك فإن العمل المشترك لوكالة إرنا- وكالة الأنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية- مع الموارد التي تتمتع بها وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا وسبوتنيك، يمكن أن يلعب دورا هاما في تطوير وتعزيز العمل المشترك في جميع المجالات بين إيران وروسيا الاتحادية.
من جانبه أشار مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف بهذا الشأن، قائلاً:
نحن سعداء للعمل مع شركاء أقوياء، وأنا واثق بأن عملنا المشترك سيتيح المجال بشكل أفضل لشرح وتوضيح ماهية العالم المتعدد الأقطاب والأشكال، وكذلك من أجل مساعدة البلدان على فهم بعضنا البعض بشكل أفضل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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