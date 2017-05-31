وخلال استقباله مندوب منظمة الامم المتحدة في طهران غري لويس اشار امير عبداللهيان في مستهل اللقاء الى الانشطة البيئية والتنموية لمنظمة الامم المتحدة وقال، ان منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات التنموية مثل التنمية البشرية والتكنولوجية قد تحققت في الوقت الذي مازال بعض اللاعبين يصرون على خطأهم الاستراتيجي ضد الشعب الايراني المستقل والمقتدر بذرائع فارغة ومحاولات رامية لتشديد اجراءات الحظر الظالمة.

واعرب عبداللهيان عن القلق ازاء اوضاع المنطقة واضاف، ان منطقة غرب آسيا وبناء على تحليلات خاطئة تمضي يوما بعد يوم نحو الطابع الامني والابتعاد عن مسار الحل السياسي ما أدى الى بث القلق لدى نواب البرلمان ايضا.

وتابع قائلا، ان الخطوة الاخيرة التي اقدمت عليها حكومة البحرين ضد المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم والتي جاءت في ظل زيارة ترامب الى المنطقة قد ادت للمزيد من تدهور الاوضاع وليست هنالك معلومات حول مصير عالم الدين الجليل هذا، لذا فمن الضروري في مثل هذه الظروف اتخاذ موقف واجراء من جانب منظمة الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان والحيلولة دون الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الكارثة الانسانية الحاصلة في اليمن وقال، انه الان وقد امتدت الازمة في اليمن من مجال المجازر المرتكبة بحق المدنيين الى سائر المجالات ومنها الامراض المعدية، يعاني الشعب اليمني من نقص حاد في المعدات والامكانيات الدوائية والفقر والمجاعة، ومع كل ذلك فقد ازدادت الغارات الجوية على اليمن في شهر رمضان المبارك.

من جانبه اشار مندوب منظمة الامم المتحدة في طهران الى ماضي التعاون بين المنظمة والحكومة الايرانية في مختلف المجالات وقال، انه وفي ضوء الماضي الجيد والناجح للتعاون بين منظمة الامم المتحدة وايران فقد توفرت ارضيات مناسبة لتطوير ورفع مستوى التعاون بين الجانبين ونامل بالاستفادة منها لمصلحة الشعب الايراني وامن المنطقة.